Son Dakika Haberleri: Diyarbakırlı annelere destek
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakırlı annelere destek

2 saat önce

Van'da Sivil Dayanışma İnisiyatifi üyeleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

Diyarbakırlı annelere destek, System.String[]

Van'da Sivil Dayanışma İnisiyatifi üyeleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

Kentte 54 sivil toplum kuruluşundan oluşan Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi üyeleri, Verenel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde basın toplantısı düzenledi.

İnisiyatif adına konuşma yapan Cevdet Arvas, terör örgütünün elinden oğlunu kurtaran Hacire Akar'ın başlattığı eylemin tüm annelere örnek olduğunu söyledi.

Benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer annelerin de eyleme katıldığını hatırlatan Arvas, "Çocuklarını geri isteyen aile sayısı 24'e yükseldi. Bu sayı artarak devam edecek. Bizler de annelerin acısına ortak oluyoruz. Annelerin bu acısı hiçbir siyasi hesaba karıştırılmaksızın desteklenmeli, sahip çıkılmalı." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP, Diyarbakır'da oturma eylemi yapan anneleri Meclis'e davet etti
Erdoğan'dan Diyarbakır'da eylem yapan annelere mesaj: Yanınızdayız İçişleri Bakanı Soylu: HDP'nin ne yaptığını bu anneler çok iyi biliyor AK Parti'den Davutoğlu'nun istifasına ilk yorum: Milletin çizdiği yoldan sapanlar her yerden istifa edebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 16:13:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakırlı annelere destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]