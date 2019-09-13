Diyarbakırlı annelere destek

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

Van TSO'dan yapılan açıklamada, Diyarbakır'da çocuklarına kavuşmak için başlatılan oturma eylemine katılan annelerin, çocukları kaybolan tüm annelerin sesi olduğu belirtildi.

Annelerin dağ başlarında çocuklarının cansız bedenleri ile karşılaşmak istemediği kaydedilen açıklamada, "Anneler, şiddetin hiçbir sorunu veya beklentiyi çözemeyeceğini iyi biliyorlar ve bugün Diyarbakır'da bunu haykırıyorlar. Siyasi, politik veya hangi maksat ve şiarla olursa olsun okul çağında eli kalem tutması gerekirken bir gencin soğuk bir çatışmanın ortasında bulunması kabul edilemez." denildi.