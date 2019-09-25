Diyarbakırlı annelere izmir'den destek

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde PKK terör örgütü tarafından alıkonduğunu söyledikleri çocuklarının bulunması istemiyle eylem yapan annelere, İzmir'den de destek geldi. Konak Meydanı'nda toplanan sivil toplum temsilcisi bir gurup kadın, anne acısının etiketinin olmadığını belirterek, Diyarbakır'daki direnişe destek çağrısında bulundu.Konak Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum üyesi ve yöneticisi 50 kadın, HDP Diyarbakır İl Binası önünde PKK terör örgütü tarafından alıkonduğunu söyledikleri çocuklarının bulunmasını isteyen ve bunun için oturma eylemi başlatan annelere destek verdi. Açıklamayı yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (Müsiad) İzmir Şube Kadın Çalışma Kurulu Üyesi Esra Garagon Etlik, eylemin 81 ilde aynı anda yapıldığını belirtti. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını söyleyen Etlik, "Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen aileler, 'Başka canlar yanmasın' diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklar" dedi. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit olduklarını söyleyen Esra Garagon Etlik, 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmanın, toplumun boynunun borcu olduğunu belirtti.'ANNE ACISININ ETİKETİ OLMAZ'İzmir Şube Kadın Çalışma Kurulu Üyesi Esra Garagon Etlik, "Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak, 'Anne acısının etiketi olmaz' diyor, herkesi Diyarbakır'daki annelerin yanlarına davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da, dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre 'Yeter' diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği, tüm acılara, gözyaşlarına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir" dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.