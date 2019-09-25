Diyarbakırlı annelere Kahramanmaraş'tan destek

Kahramanmaraş'ta bir grup kadın, Diyarbakır'da evlatları için HDP il binası önünde nöbet tutan annelere destek verdi.



Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarınca eş zamanlı olarak gerçekleştirilen basın açıklaması Kahramanmaraş'ta Demokrasi Meydanı'nda düzenlendi. Basın açıklamasına katılan Kahramanmaraşlı anneler, ellerindeki pankartlarla Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere destek oldu.



Kahramanmaraş'ta anneler adına konuşan Av. Zeynep Kahveci, Diyarbakır'da teröre karşı duran annelerin yanında olduklarını söyledi. Herkesin çocuklarına ve geleceğine sahip çıması gerekliliğinin vicdani borç olduğunu belirten Kahveci, "23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azim ve sesini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmese izin vermeyecektir. Duyduğumuz, 'yeter artık' feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Annelerin günlerdir hatta yıllardır süren mücadelesi için kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Kahramanmaraş'taki kadın sivil toplum kuruluşları olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen yanında olamasak da, onların teröre karşı kararlı duruşlarının arkasındayız" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ