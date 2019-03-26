Son Dakika Haberleri: Diyarbakırlı Atıcılar Madalya ile Döndü

Diyarbakırlı Atıcılar Madalya ile Döndü

41 dakika önce

Mersin'de gerçekleşen Okullar Arası Atıcılık Türkiye Şampiyonası'nda Diyarbakırlı sporcular madalya ile kente döndü.

Diyarbakırlı Atıcılar Madalya ile Döndü, System.String[]
Mersin'de gerçekleşen Okullar Arası Atıcılık Türkiye Şampiyonası'nda Diyarbakırlı sporcular madalya ile kente döndü.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen şampiyonada, genç bayanlar tüfek yarışmalarında Diyarbakır adına yarışan sporcular, madalyalara ambargo koydu. Şampiyonaya Özel Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü adına katılan Esin Akgün birinci ve Pelşin Avcı Türkiye ikincisi oldu. Bu kategoride yarışan Nazlıcan Sain ise Muazzez Sümer Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına üçüncü oldu.

Atıcılık bölge antrenörü Abdurrahman Akgün, Mersin'de gerçekleşen yarışmalarda, sporcularının iyi mücadele ederek, önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi. Akgün, "Büyük bir katılımın gerçekleştiği yarışmalar beklediğimizden çok daha çekişmeli geçti. Ama Diyarbakır adına müsabakalara katılan sporcularımız, çok iyi mücadele ettiler ve önemli derecelere imza attılar. Gençler tüfek müsabakasında ilk üçe giren sporcular Diyarbakırlı oldu. Yani bu kategoride tüm madalyaları aldık. Sporcularımızı bu nedenle kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Sporcularımıza destek veren okullarımızın yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Onların desteğiyle bu başarı sağlanmıştır" dedi.

Akgün, atıcılık sporunun okullarda yaygınlaşması için ellerinden gelen gayreti sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:59 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Mersin, Türkiye, Spor
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