Diyarbakırlı Bilardoculardan Büyük Başarı

Diyarbakır Bilardo Spor Kulübü, İstanbul'da yapılan Kulüplerarası 1. Lig müsabakalarını Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

Diyarbakır Bilardo Spor Kulübü, İstanbul'da yapılan Kulüplerarası 1. Lig müsabakalarını Türkiye ikincisi olarak tamamladı.



Türkiye Bilardo Federasyonunu tarafından düzenlenen Kulüplerarası 1. Lig müsabakalarına 24 takım katıldı. Geçen yılın Türkiye ve Avrupa şampiyonu FBN Tekstil Spor Kulübü, bir kez daha birincilik kupasının sahibi oldu. Final müsabakasında Türkiye ikinciliğine ulaşan Diyarbakır Bilardo Spor Kulübü, üçüncü olan Mecidiyeköy Spor Kulübü ile Türkiye'yi haziran ayında Portekiz'in Porto şehrinde yapılacak olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda temsil etme hakkını elde etti.



Kısa sürede büyük bir başarı



Geçen yıl kurulan Diyarbakır Bilardo Spor Kulübü, önce 1. Lig'e terfi maçlarına çıkarak, üçüncü oldu. Mütevazi kadrosuyla yola çıkan Diyarbakır temsilcisi, daha sonra önemli transferler gerçekleştirerek, büyük hedeflere yelken açtı. 1. Lig'de şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yola çıkan Diyarbakır Bilardo Spor Kulübü, Türkiye'nin en deneyimli isimleri olan Lütfi Çenet, Adnan Yüksel, Hacı Arap Yaman ve Savaş Bulut'tan oluşan güçlü bir kadro kurdu. Yeni transferlerle çıktığı ilk mücadelesinde birinci, genel klasmanda da ikinci oldu ve son 16 turuna katılma hakkını elde etti. Sırasıyla Ulusoy Spor Kulübü ve Karşıyaka Spor Kulübü'nü mağlup eden Diyarbakır Bilardo Spor Kulübü, İstanbul'da gerçekleşen 1. Lig müsabakalarında yarı finale yükseldi. Yarı finalde de Mecidiyeköy Spor Kulübü'nü dize getiren Diyarbakır temsilcisi, finale kalarak, son Türkiye ve Avrupa şampiyonu FBN Tekstil Spor Kulübü ile karşılaştı. 2-2 biten mücadeleyi averajla ikinci olarak tamamlayan Diyarbakır Bilardo, Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi. Kısa sürede Diyarbakır'a büyük başarılar getiren bilardo takımı, aynı zamanda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılmaya hak kazandı.



"Çok iyi bir ekibimiz var"



Diyarbakır Bilardo Spor Kulübü Başkanı İhsan Delibaş, mütevazi bir bütçeyle çok güçlü kadro kurduklarını ve 9 ay gibi kısa bir sürede Türkiye'de söz sahibi olduklarını söyledi. Delibaş, Bilardo Federasyonu'nun düzenlediği en prestijli iki organizasyonunda da kürsüye çıktıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Diyarbakır'da gerekli desteği sağlarsak, ülkemizi ve kentimizi her yerde en iyi şekilde temsil ederiz. Bunu da son şampiyonada kanıtladık. Son Türkiye ve Avrupa şampiyonuyla yaptığımız final karşılaşmasında ortaya koyduk. Averajla Türkiye ikincisi olduk. Umarım kentimizin ileri gelenlerinden, kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli desteği alırız. Yeter ki bizlere ve takımımıza herkes inansın. Gerekli maddi, manevi desteği alırsak Avrupa kupasını şehrimize kazandırmamız içten bile değil. Daha önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Ticaret Odası ile görüşmelerimiz oldu, onlardan aldığımız manevi destekle Türkiye ikincisi olduk." - DİYARBAKIR

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