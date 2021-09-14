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Diyarbakırlı Bilgin'in dünya şampiyonasındaki hedefi altın madalya - Son Dakika

Diyarbakırlı Bilgin'in dünya şampiyonasındaki hedefi altın madalya

14.09.2021 09:47
Diyarbakırlı Bilgin'in dünya şampiyonasındaki hedefi altın madalya, System.String[]

DİYARBAKIR'dan milli takıma seçilen ve Macaristan'da düzenlenecek Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonası'na katılacak olan Bilgin Erol'un (28) hedefi hem altın madalya hem de beden eğitimi bölümü mezunu sporculara tanınan atama hakkını elde etmek.

DİYARBAKIR'dan milli takıma seçilen ve Macaristan'da düzenlenecek Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonası'na katılacak olan Bilgin Erol'un (28) hedefi hem altın madalya hem de beden eğitimi bölümü mezunu sporculara tanınan atama hakkını elde etmek.

Diyarbakır'dan Kick Boks Milli Takımı'na seçilen ve 16 Eylül'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek olan Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonası'na katılacak olan Bilgin Erol, hazırlıklarını tamamladı. 12 yıldır kick boks sporuyla uğraşan, Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 9 Türkiye 2'nciliği ve 20'ye yakın Türkiye 3'üncülüğü bulunan Erol, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan 2019'da mezun oldu. 2 yıldır atama bekleyen genç sporcunun Budapeşte'deki hedefi hem altın madalya kazanmak hem de başarılı beden eğitimi bölümü mezunlarına tanınan atama hakkını elde etmek. Bilgin'in, şampiyonada ilk 3'e girmesi durumunda, Türkiye'deki başarılı milli sporcular arasında, derecesine göre sıralamaya girecek ve atama hakkı doğacak.

'SABAH AKŞAM ÇİFT ANTRENMAN YAPTIM'Şampiyonaya, sabah akşam çift antrenman yaparak hazırlandığını ifade eden Bilgin Erol, "Atama bekleyen bir öğretmenim, mili sporcuyum. Daha önce defalarca ulusal ve uluslararası platformlarda yer aldım. Şuanda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak bir dünya şampiyonası var. Ona katılacağım. Çok iyi hazırlandım. Eminim ki en iyi sonuçlarla oradan döneceğim. Oradan yaptığım derece inşallah atamamda etkili olacaktır. Çünkü, üst düzey derecelerde bir atama söz konusu oluyor.  İnşallah orada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tabi ki hedef altın madalya. Lakin elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ülkemi ve şehrimi en iyi şekilde temsil edeceğim. Bu benim ilk dünya şampiyonam. Daha önce ulusal ve Avrupa şampiyonlarında yarıştım. O yüzden biraz heyecanlıyım. Kick Boks olimpiyat komitesi tarafından yeni tanındı. Bu yüzden elbette ki amacım dünya şampiyonalarından sonra olimpiyat. Önümüzdeki olimpiyatlarda kick boks branşı büyük ihtimalle var olacak. Ben de önümüzdeki 4 yıl boyunca uluslararası ve ulusal platformlarda elimden gelenin en iyisini yapıp, en iyi dereceleri elde edip olimpiyat kotasını aşıp, olimpiyatlara gitmek ve orada bir derece elde etmek istiyorum" dedi.


Diyarbakırlı Bilgin'in dünya şampiyonasındaki hedefi altın madalya
Diyarbakırlı Bilgin'in dünya şampiyonasındaki hedefi altın madalya
Diyarbakırlı Bilgin'in dünya şampiyonasındaki hedefi altın madalya
Diyarbakırlı Bilgin'in dünya şampiyonasındaki hedefi altın madalya
Diyarbakırlı Bilgin'in dünya şampiyonasındaki hedefi altın madalya
Diyarbakırlı Bilgin'in dünya şampiyonasındaki hedefi altın madalya
Diyarbakırlı Bilgin'in dünya şampiyonasındaki hedefi altın madalya
Diyarbakırlı Bilgin'in dünya şampiyonasındaki hedefi altın madalya
Diyarbakırlı Bilgin'in dünya şampiyonasındaki hedefi altın madalya
Diyarbakırlı Bilgin'in dünya şampiyonasındaki hedefi altın madalya
Diyarbakırlı Bilgin'in dünya şampiyonasındaki hedefi altın madalya
Diyarbakırlı Bilgin'in dünya şampiyonasındaki hedefi altın madalya
Diyarbakırlı Bilgin'in dünya şampiyonasındaki hedefi altın madalya
Diyarbakırlı Bilgin'in dünya şampiyonasındaki hedefi altın madalya

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakırlı Bilgin'in dünya şampiyonasındaki hedefi altın madalya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakırlı Bilgin'in dünya şampiyonasındaki hedefi altın madalya - Son Dakika
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