Diyarbakırlı bisikletçiler doğa için pedallıyor Bursa 'ya gelen bisikletçilerin hedefi MarmarisBURSA - Diyarbakır'da faaliyet gösteren Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü üyelerinden 5 kişilik ekip, bayram tatilini yıllık izinleriyle birleştirerek yaklaşık 700 kilometrelik bisiklet turuna çıktı.Geçtiğimiz yıl "Doğa için pedalla" sloganıyla Karadeniz turu yapan ekip, bu yıl ise otobüsle geldikleri Bursa'dan Marmaris'e uzanacak tura başladı. Sağlık memurundan İngilizce öğretmenine farkı meslek gruplarını barındıran bisikletçiler bayramın birinci günü Bursa'dan yola çıktı. 8 gün sürecek turda bisikletçiler Balıkesir İzmir illerinden geçerek Muğla 'ya ulaşmayı planlıyor. İbrahim Erkut, Berat Sunan, Abdürrahim Aslan, Seyithan Arslan, Fırat Ekinci 'den oluşan ekip geçtikleri şehirlerin tarihi yerlerini ziyaret ederek, o anları da aksiyon kamerası tarafından kaydetmeyi ihmal etmiyor.Ekip adına konuşan Abdurrahim Aslan, "Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü 2014 yılında kuruldu. Amacımız otomobil ve motorlu taşıtların arttığı bu dönemde insanları hem sağlık hem de çevre açısından bisiklete yönlendirmektir. Sadece normal bireylere değil, aynı zamanda engelli ve down sendromlu bireylerle de bisiklet turları gerçekleştiriyoruz" dedi.2016 yılından itibaren artık Türkiye 'nin her bir tarafına ulaşalım dediklerini belirten Arslan, ilk turumuzu geçen sene Karadeniz bölgesine gerçekleştirdik. Bu senede Bursa'ya uğradık. Bursa'dan başlayıp, Marmaris'te bitireceğiz ve yaklaşık 700 kilometre sürecek. Bu da 7-8 gün sürecek. Sloganımız 'Doğa için pedalla' olacak. Gittiğimiz her yerde insanlar güzel karşılıyor. Bunu geçen sene de gördük" ifadelerini kullandı.