Diyarbakırlı çiftçi hasattan memnun

Diyarbakır tahıl ürünlerinden elde edilen verim çiftçinin yüzünü güldürdü.



Sonbahar döneminde buğday eken çiftçiler, ürünlerini hasat etmeye başladı. Sur ilçesine bağlı Karabaş Mahallesi'nde çiftçi Hanifi Yardım, verimden memnun kaldıklarını söyledi. Bu yıl 2 bin 500 dönüm arazi ektiğini belirten Yardım, "Geçen sene hasat normaldi, bu sene daha iyi geçti. 600 dönüm arpa, bin 800 dönüm buğday ve 100 dönümde mercimek ektim. Memnunuz, bu sene verim de iyi, rekoltesi yüksek" dedi.



"Tavan fiyat bizi memnun etmedi, ekinin masrafı çok ağır"



Rekolteden memnun olduklarını kaydeden Yıldırım, ürünlerin tavan fiyatından memnun kalmadıklarını ifade etti. Yıldırım, "Tavan fiyatı bizi memnun etmedi. Niye etmedi, çünkü bu yetiştirdiğimiz buğdaylar, arpa olsun, mercimek olsun, çok masraflı. İlaçlaması, süne ilacı, ot mücadelesi, gübresi, bahar gübresi, ekim gübresi, mazotu, işçiliği her şey masraflı. Buğdayın fiyatı 1 lira 60 kuruş, o civarda, mercimeğin fiyatı tam olarak belli değil. Bu sene mercimek yok, yağmurdan dolayı. Fiyatlar düşük, tüccarlara veriyoruz daha fazlasına veriyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR