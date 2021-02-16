Diyarbakırlı çocuklar, Fenerbahçeli Mame Thiam'ı köylerine bekliyor - Son Dakika

Diyarbakırlı çocuklar, Fenerbahçeli Mame Thiam'ı köylerine bekliyor

16.02.2021 17:01
Diyarbakırlı çocuklar, Fenerbahçeli Mame Thiam'ı köylerine bekliyor, System.String[]

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde okulları Fenerbahçeli futbolcu Mame Thiam tarafından yenilenen çocuklar, sarı-lacivertli oyuncuyu köylerine davet etti.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde okulları Fenerbahçeli futbolcu Mame Thiam tarafından yenilenen çocuklar, sarı-lacivertli oyuncuyu köylerine davet etti.

İlçeye bağlı Baltacı Köyü İlkokulunda görev yapan bir öğretmenin sosyal medya hesabı üzerinden ulaşması üzerine Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam'ın kurduğu Mame Thiam Vakfı tarafından köy okulu yenilendi.

Pandemi sürecinden dolayı okullarından uzak olan çocuklar, köy okullarından eğitim ve öğretimin başlamasıyla yenilenen sınıflarında ders yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Köy muhtarı Mehmet Buhar Bingöl, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, okullarının altyapı, bakım, boya ve diğer bazı ihtiyaçlarının Mame Thiam tarafından karşılandığını ve bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kendisinin de Fenerbahçeli olduğunu ifade eden Bingöl, "Dün okul açılınca çocuklar çok memnun kaldı. Çok güzel oldu gerçekten. Köyümüzde çoğu kişi Fenerbahçeli, diğerleri de Fenerbahçeli olur İnşallah. Mame Thiam'ı da köyümüze bekliyoruz. Geçen yıl da Milli Eğitim Bakanlığı okulun birçok ihtiyacını gidermişti." diye konuştu.

9 yaşındaki 3'üncü sınıf öğrencisi Cihan Bingöl, "Fenerbahçeli abime çok teşekkür ediyorum. Okulumuzu çok güzel yapmışlar." dedi.

Koronavirüs döneminde okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini söyleyen 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Asmin Bingöl de "Okula gelince bir baktık ki her yer değişmiş. okulu boyamışlar, parke yapmışlar. Futbolcu ağabeyimize teşekkür ediyoruz ve köyümüze bekliyoruz." şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari ise gönüllülük esasıyla yapılan çalışmanın kendilerini çok memnun ettiğini ve Senegalli futbolcuyu misafir etmekten mutlu olacaklarını dile getirdi.

Diyarbakır, Fenerbahçe, Hisarcık, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakırlı çocuklar, Fenerbahçeli Mame Thiam'ı köylerine bekliyor - Son Dakika


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