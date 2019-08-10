Diyarbakırlı çocuklardan işaret diliyle bayram kutlaması
20 dakika önce
Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi'nin eğitim kurslarına katılan çocuklar 'Hayat bayram olsa' şarkısını işaret diliyle seslendirerek bayramı kutladı.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:39 Kaynak: İHA
'ın Bağlar
İlçe Belediyesi'nin eğitim kurslarına katılan çocuklar 'Hayat bayram olsa' şarkısını işaret diliyle seslendirerek bayramı kutladı. Bağlar Belediyesi
'nin açtığı eğitim kurslarına katılan çocuklar, işaret diliyle Kurban Bayramı
'nı kutladı. Bağlar Belediyesi Halk Kütüphanesi bahçesinde ve koridorunda çekilen videoda, çocuklar yıllardır dillerden düşmeyen 'Hayat bayram olsa' şarkısını işaret diliyle seslendirerek akranlarının bayramını kutladı. Neşeli geçen çalışmadan sonra yine işaret diliyle bu kez İstiklal Marşı'nı seslendiren çocuklar ellerindeki Türk bayraklarıyla poz vererek renkli görüntüler oluşturdu. - DİYARBAKIR
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