Son Dakika Haberleri: Diyarbakırlı çocukların vazgeçilmezi Anzele suyu
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Diyarbakırlı çocukların vazgeçilmezi Anzele suyu

2 saat önce

Diyarbakır'da havaların ısınmaya başlamasını fırsat bilen çocuklar, soluğu süs havuzlarında alırken, özellikle Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan havuza akın eden çocuklar, renkli görüntüler oluşturuyor.

Diyarbakırlı çocukların vazgeçilmezi Anzele suyu, System.String[]
Diyarbakır'da havaların ısınmaya başlamasını fırsat bilen çocuklar, soluğu süs havuzlarında alırken, özellikle Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan havuza akın eden çocuklar, renkli görüntüler oluşturuyor.

Diyarbakır'da 1950'lere kadar şehrin üç önemli su kaynaklarından biri olan tarihi Anzele suyu, sıcakların bastırmasıyla başta çocuklar olmak üzere vatandaşların uğrak mekanı haline geldi. Sur ilçesi Melikahmet Mahallesi Kesmeli Sokak'ta bulunan tarihi Anzele havuzu, çocuklarını oyun ve yüzme alanına dönerken, havuz keyfi sonrasında güneşlenen çocukları çevredeki vatandaşlar ilgiyle izliyor.

"Hava sıcak olduğu için serinliyoruz"

Şaban Aktaş isimli çocuk, havanın sıcak olduğu için suya girip serinlediklerini belirtirken, Yusuf Savaşçı isimli çocuk ise hava sıcak olduğu için serinlemek için Anzele'ye buraya geldiklerini ifade etti.

Çocukların fırsat buldukça Anzele'ye geldiğini kaydeden Fetullah Erkek isimli vatandaş da, "Kentsel yapılaşma ve rahat bir ortam bulamadığımız için çocuklarımızla birlikte buraya serinlemek için geliyoruz. Yetkililerden buranın daha güzel bir hale getirilmesi için, daha güzel bir ortam sunulmasını istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:07 Kaynak: İHA
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