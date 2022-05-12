Diyarbakırlı down sendromlu Elif piyano çalıp koroda şarkı söylüyor - Son Dakika

Diyarbakır'da down sendromlu 12 yaşındaki Elif Gümüş, özel eğitim gördüğü merkezde müzik öğretmeninin desteğiyle piyano çalıyor, koroda şarkılar söylüyor.

Merkez Kayapınar ilçesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bulunan ve tüm engelli grupların kullanımına uygun şekilde hizmet veren, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Aktif Yaşam Merkezinde eğitim gören Elif Gümüş, 3 yıl önce başladığı piyano eğitimini başarıyla sürdürüyor.

Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların sosyalleşmesi için oluşturulan koroda şarkılar söyleyen Elif, merkezde spor yapıyor, "down kafe"de eğitim alıyor. Elif'in en büyük destekçisi müzik ve özel eğitim öğretmenleri.

Elif Gümüş, AA muhabirine, aldığı piyano eğitimiyle en çok sevdiği 3 şarkıyı çalabildiğini anlatarak, "Piyano çalarken kendimi iyi hissediyorum. İleride öğretmen olmak istiyorum." dedi.

"İlgi odağımız oldu"

Müzik öğretmeni Uğur Salman da Gümüş'ün çok yetenekli ve müzikle ilgili bir çocuk olduğunu söyledi.

Engelli öğrenciler arasında özel yeteneği bulunanların olduğunu kaydeden Salman, bu öğrencileri değerlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Elif'in piyanoda şu an çok iyi durumda olduğunu ifade eden Salman, şöyle konuştu:

"Elif ilk geldiği zaman selam vermekte bile güçlük çekiyordu ama onu ilgi, sevgi ve eğitimle aştı. Şu an korolarda şarkılar söylüyor, piyano çalıyor. İlgi odağımız oldu. Elif ilk geldiği zaman sınıftan çıkarmak istiyordu, beni görmek istemiyordu. Zamanla bunları aştık. Çok ilgilenmek gerekiyor. Ailenin de etkisi çok büyük."

Elif'in ailesiyle sürekli iletişim halinde olduklarını ve ailenin de çok desteğini aldıklarını belirten Salman, ilgilerinden dolayı aileye teşekkür etti.

Salman, Elif'in merkeze haftada 3 gün geldiğini dile getirerek, "Bir gün koroyla şarkı söyleme üzerine çalışıyoruz, sonraki gün piyano. Çocukta yetenek varsa biraz da ilgi ve şefkatle kendiliğinden bu çalışmalar oluyor." ifadelerini kullandı.

"Notalara geçti ve şu an ilerliyor"

Özel eğitim öğretmeni Tülay Genç ise Elif'in aldığı eğitim sayesinde şu an çok daha mutlu olduğunu belirtti.

Selam vermekte güçlük çeken Elif'in şu an herkesle iletişim halinde olduğunu ve kendini kanıtladığını anlatan Genç, şunları söyledi:

"Merkezde her sınıfta branş ve özel eğitim öğretmeni var. Özel eğitim öğretmenleri çocukları alacakları eğitime hazırlıyor. Eğer çocuğun morali bozuk, kafasında farklı bir soru işareti varsa veya o gün üzgünse hemen müdahale ediyoruz. Ruh halini düzeltmeye çalışıyoruz. Elif ilk başta çok zor bir çocuktu. Önce öğretmenini sevdi, sonra verilen eğitimleri almaya başladı. Bir de baktım ki piyanonun başında. Notalara geçti ve şu an ilerliyor. Çok başarılı olacağına inanıyorum. Müzikle Elif'in özgüveni gelişti, sosyalleşti ve daha mutlu. Daha önce insanlara selam vermiyordu, konuşamıyordu."