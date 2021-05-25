Diyarbakırlı engelli sporcu İsmail Kele, kalecilik hayaline kavuştu Açıklaması - Son Dakika

Diyarbakırlı engelli sporcu İsmail Kele, kalecilik hayaline kavuştu Açıklaması

25.05.2021 17:47
Diyarbakırlı engelli sporcu İsmail Kele, kalecilik hayaline kavuştu Açıklaması, System.String[]

Diyarbakır'da yaşayan, 41 yaşında ve 110 santimetre boyundaki İsmail Kele, kalecilik hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Diyarbakır'da yaşayan, 41 yaşında ve 110 santimetre boyundaki İsmail Kele, kalecilik hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Merkez Sur ilçesi Kervanpınar Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Kele'nin, çocuk yaşlardan bu yana süren bir futbol takımında kalecilik yapma hayali, Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Erdoğan ile tanışması sayesinde gerçekleşti.

Kulübün futsal takımına giren Kele, çıkarılan lisansla 1. Lig'de mücadele eden takımda 3. kaleci olarak antrenmanlara başladı.

Kele, eylül ayında Van'da düzenlenecek Türkiye Görme Engelliler Futsal 1. Lig Şampiyonası'nda görev üstlenmek istiyor.

Hayaline kavuşan İsmail Kele'nin bir diğer hedefi olan "Dünyanın en kısa kalecisi" unvanına kavuşması için de kulüp yönetimi tarafından girişimde bulunulacak.

30 yıllık hayaline kavuştu

İsmail Kele, AA muhabirine, 4 kardeş olduklarını, İŞKUR kapsamında bir okulda geçici olarak görev yaptığını söyledi.

"Kalecilik çocukluktan beri hayalimdi." diyen İsmail Kele, çocukken köyde arkadaşları ile futbol oynarken hep kaleye geçtiğini belirtti.

Kulüp başkanı Erdoğan ile tanıştıktan sonra futsal takımına alındığını dile getiren İsmail Kele, "Başkan lisansımı çıkarttı. Takımdaki yerimi aldım. Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. 30 yıldır bu hayalimle yaşıyordum" şeklinde konuştu.

İsmail Kele, engellilere evde oturmamaları, sosyalleşmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Ben başardım, inşallah siz de başaracaksınız. Dünyanın en kısa kalecisi olarak tarihe geçmek istiyorum." dedi.

Kulüp başkanı Erdoğan da kendisinin de engelli olduğunu ve aktif spor yaptığını belirtti.

Kulüp kapsamında 8 branşta faaliyet yürüttüklerini ve bu branşlardan birinin de az görenler kategorisindeki futsal takımı olduğunu ifade eden Erdoğan, takımlarının 1. Lig'de mücadele ettiğini aktardı.

İsmail Kele ile tanıştıklarında çocukluk hayalini öğrendiğini dile getiren Erdoğan, takımda kalecilik için görme engelli olma şartı bulunmadığından İsmail Kele'yi takıma 3. kaleci olarak aldıklarını kaydetti.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Eğer performansı iyi, takıma da adapte olursa as kaleci olarak devam edecek. Kısa olması kalecilikte dezavantaj olabilir ama insanın içinden gelen bir aşk varsa engel tanımaz. İsmail ağabey bugün bütün Türkiye'ye örnek oldu. Hem o hem de biz mutlu olduk. Kendisine güveniyoruz. Hayalini gerçekleştirdiği için mutluyuz. Bundan sonraki süreçte kulübümüze katkı sunacağına inanıyoruz."

Van'da düzenlenecek Türkiye Görme Engelliler Futsal 1. Lig Şampiyonası'na hazırlandıklarını belirten Erdoğan, İsmail Kele'nin "Dünyanın en kısa kalecisi" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için girişimde bulunacaklarını belirtti.

Takımın antrenörü Süleyman Boztepe ise dünyada birçok kişinin engellerini aştığını ifade ederek, "Boy dezavantaj olabilir ama uygulayacağımız metot ve çalışmalar İsmail Kele'nin hayallerine uluşmasına katkı sunacak. İsmail ağabeyin daha iyi yerlere gelmesi ve tanınmasına yardımcı olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Diyarbakırlı engelli sporcu İsmail Kele, kalecilik hayaline kavuştu Açıklaması
Diyarbakırlı engelli sporcu İsmail Kele, kalecilik hayaline kavuştu Açıklaması
Diyarbakırlı engelli sporcu İsmail Kele, kalecilik hayaline kavuştu Açıklaması
Diyarbakırlı engelli sporcu İsmail Kele, kalecilik hayaline kavuştu Açıklaması
Diyarbakırlı engelli sporcu İsmail Kele, kalecilik hayaline kavuştu Açıklaması

Diyarbakır, Türkiye, Engelli, Futsal, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Diyarbakırlı engelli sporcu İsmail Kele, kalecilik hayaline kavuştu Açıklaması - Son Dakika Spor


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