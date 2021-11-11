DİYARBAKIR - Diyarbakırlı ev hanımı "evde bulaşık yıka" diyenlere inat otobüs şoförü oldu - Son Dakika

Diyarbakır'da ev hanımı iken otobüs şoförlüğü yapmaya başlayan Songül Varlı, azmi ile kadınlara örnek oluyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığında görevli 3 kadın otobüs şoföründen biri de 2 çocuk annesi 36 yaşındaki Songül Varlı.

Ev hanımı iken çalışmaya karar veren Varlı, 9 yıl önce gerekli testlerden de başarı ile geçince Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığında otobüs şoförü olarak göreve başladı.

"Eve git, bulaşık yıka" diyenlere inat başladığı şoförlüğü azimle sürdüren Varlı, işini severek yapıyor.

Varlı, gazetecilere, iki çocuk annesi olarak şoförlük yapmanın yorucu olduğunu belirterek, "Kimi zaman çok yoruluyoruz ama iyi ki de yapmışız dediğimiz noktalar daha çok oluyor." dedi.

Mesleğiyle toplumda yer edindiğini dile getiren Varlı, hem anne olmanın hem de çalışmanın mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Varlı, tüm kadınlara hem bu mesleği hem de iş hayatına atılmalarını tavsiye ederek, "Her mesleğin zorluğu var ama engel tanımamamız gerekiyor. Her meslek erkeğe mahsus değil." diye konuştu.

Göreve başladığı ilk dönemde zorlandığını anlatan Varlı, şöyle konuştu:

"Eve git, bulaşık yıka' diyenler oldu. Zamanla piştik, geliştik. Otobüsü erkek kullanacak diye bir kural varmış gibi davranıyorlardı. Ama hepsinin üstesinden çok güzel bir şekilde gelebildik. Kadın için hiçbir meslek zor değil."

"Bu iş size göre değil." diyenler kadar destek verenlerin de çok olduğunu anlatan Varlı, kendilerine imrenen, bu iş sayesinde ekmeklerini kazandıklarını gören kadınların da eğitim almak istediğini kaydetti.

Varlı, "Onlar da başarmak istiyor. Aslında bunun önünün daha çok açılmasını bekliyoruz biz." ifadelerini kullandı.

Yolculara güven verdiklerini, işlerini nezaketle yaptıklarını aktaran Varlı, bu yaklaşımlarıyla insanların gönüllerine dokunduklarını belirtti.

Varlı, "Eşimle evleneceğimiz zaman biri otobüs şoförü diğeri güvenlik elemanı demişlerdi. Beni güvenlik elemanı eşimi de otobüs şoförü sanmışlardı. Otobüs şoförünün ben olduğumu anladıklarında şoke oldular. Hatta gelin gittiğim ailedeki kadınlar da benden sonra şoför olmak istedi." şeklinde konuştu.

Görevde olduğu zaman çocuklarına eşinin baktığını, kim müsaitse yemeği onun hazırladığını anlatan Varlı, bu şekilde hem iş yaşamını hem de ev yaşamını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.