Dicle Elektrik'ten "Verimli Tarım Hikayeleri" - Son Dakika

Dicle Elektrik'in başlattığı "Verimli Tarım Hikayeleri"nin bu ayki konusu Diyarbakır'da kendisine ait 8 dönüm arazide bölgenin ilk süs bitkileri ve çiçek serasını kurarak enerji maliyetini düşüren Yıldız Uygun oldu.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Uygun, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun yüzde 65 hibe desteği sağladığı toplam 5 milyon liralık yatırımla Bismil ilçesinde 8 dönümlük arazide Güneydoğu'nun ilk süs bitkisi ve çiçek serasını kurdu.

Bu kapsamda, seranın elektrik ihtiyacını 50 kilovoltamper güneş enerji sistemiyle karşılayan Uygun, sulamayı ise damlama sistemiyle yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uygun, bitki yetiştiriciliği, bakımı ve sulaması alanında nitelikli eleman bulamadıklarını belirterek,"Bölgede çok ziraat mühendisi var ama hepsi tarla bitkisi eğitimi almış. Kalifiye eleman ihtiyacımızı karşılayabilsek el birliğiyle kısa sürede işleri büyütebiliriz. Çünkü bu potansiyelimiz fazlasıyla var. Bölgemizin gençleri de burada çalışma imkanı bulabilir." ifadelerini kullandı.