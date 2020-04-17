Diyarbakırlı fırıncı her gün 120 aileye bedava ekmek veriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakırlı fırıncı her gün 120 aileye bedava ekmek veriyor - Son Dakika

Diyarbakırlı fırıncı her gün 120 aileye bedava ekmek veriyor

6 saat önce

Diyarbakır'da hayırsever bir fırın işletmecisi, koronavirüse karşı dayanışma amacıyla 120 aileye günlük 1000 ekmeği ücretsiz veriyor.

Diyarbakır'da hayırsever bir fırın işletmecisi, koronavirüse karşı dayanışma amacıyla 120 aileye günlük 1000 ekmeği ücretsiz veriyor.

Merkez Kayapınar ilçesinde fırın işleten Çetin Doğru, koronavirüs ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere katkı sunmak için çalışanlarının desteğiyle 10 gün önce ücretsiz ekmek vermeye başladı.

Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle tedbirler kapsamında birçok iş yerinin kapandığını ve böylelikle ihtiyaç sahibi sayısında artış yaşandığını söyledi.

Krize rağmen işsiz kalan 4 kişiyi daha istihdam ettiğini belirten Doğru, "İhtiyaç sahibi ailelere de ücretsiz ekmek vermeye başladık. Böylelikle fırındaki ekmek çıkarma kapasitelerini artırdık. Günlük 1000 ekmek kapasitemizi 2 katına çıkardık. Gece ve gündüz 2 vardiya şeklinde 2000 ekmek çıkarıyoruz. Bu ekmeklerden yarısını muhtaç ailelere dağıtıyoruz." dedi.

Doğru, "Mağdur aileler fişiyle geldiği zaman diğer müşteriler gibi ekmek parasını vermiş gibi ekmeğini alıyor. Bu şekilde ihtiyaç sahibi ile diğer müşterilerimiz arasında hiçbir fark yok." diye konuştu.

Bu yardımlaşmayı ramazan ayı boyunca devam ettireceklerini, virüsün gidişatına göre de bayramdan sonra da ihtiyaç duyulması durumunda sürdüreceğini anlatan Doğru, şunları kaydetti:

"Aramızdaki mağdurlara, ihtiyaç sahiplerine sahip çıkalım. Ekonomik gücü olanları bu dayanışmayı bekliyoruz. Eğer bu şekilde yaparsak hiçbir insan mağdur kalmayacaktır. Türkiye'deki varlıklı insanlar olarak bir araya gelirsek, gücümüzü birleştirirsek biz bize yeteriz." dedi.

"Hayat paylaşınca güzel"

Yaklaşık 35 yıldır fırında çalışan Mesut Ölgen ise işletme sahibinin aldığı kararı memnuniyetle karşıladığını, kendilerinin de 2 saat gönüllü mesai yaparak buna katkı sunduklarını söyledi.

"Hayat paylaşınca güzel, buna bizim de bir katkımız olsun istedik." diyen Ölgen, "Katkıda bulunduğumuz için gayet mutluyuz. Bu dayanışmada iki saat fazla çalışmakla akşam vicdanım rahat bir şekilde yatıyorum. Gayet de mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Zenginlerin yoksul ailelere yardım yapmalı"

Peyas Mahallesi Muhtarı Mehmet Çoban ise fırın sahibiyle aileleri tespit ettiklerini söyledi.

Ev ev dolaşarak aileler fırından ücretsiz ekmek alabilmelerini sağlayacak fiş dağıttıklarını belirten Çoban, kendisinin de bu şekilde katkı sunduğunu anlattı.

Yardımlaşmanın önemine işaret eden Çoban, "Bu yardımlaşma fırsatıyla cennet insanların kapısına gelmiş. Sadece burada değil, Türkiye'nin her yerinde fakir insanlar var. Devlet herkese yetişemez. Zenginler yoksul ailelere yardım yapmalı." diye konuştu.

Diyarbakırlı fırıncı her gün 120 aileye bedava ekmek veriyor

Diyarbakır, Kayapınar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 11:42 Kaynak: AA

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