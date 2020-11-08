Diyarbakırlı gençler 2 ay boyunca tarihi mekanları temizleyecek - Son Dakika

Diyarbakır'da Sur Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler, çevre temizliğine dikkati çekmek için tarihi mekanları atıklardan temizliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı faaliyet yürüten Sur Gençlik Merkezince hayata geçirilen "Gençlerimiz Tarihe Dokunuyor Projesi" kapsamında yürütülen temizlik çalışmasına katılan 20 genç, ellerindeki çöp poşetleriyle haftanın belirli günlerinde tarihi mekanların yolunu tutuyor.

Çevre temizliğine dikkati çekmek için yürütülen projede, gençler iki ay boyunca tarihi mekanlardaki atıkları toplayacak.

"Toplumda çevre bilincini aşılamaya katkımız olsun istiyoruz"

Çalışmaya katılan gençlerden Zinet Tık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin ilk ayağının Diyarbakır'ın tarihi mekanlarından Ongözlü Köprü'de başladığını, haftanın belirli günlerinde tarihi mekanları atıklardan arındıracaklarını söyledi.

Yirmi kişilik bir ekiple çalışmalara başladıklarını, gönüllü sayısının zamanla artacağını ifade eden Tık, "Bu proje kapsamında Ongözlü Köprü, Hz. Süleyman Camisi, Ulu Cami, Zerzevan Kalesi gibi tarihi mekanlarımızı temizleyeceğiz. Toplumda çevre bilincini aşılamaya katkımız olsun istiyoruz. Bu hassasiyetle sahip çıkar, tarihi alanlara gerektiği değeri gösterirsek bu mekanlar çok farklı bir boyut kazanacaktır." dedi.

Tık, çevre temizliğine özen gösterilmesi çağrısında bulundu.

"Tarihi mekanları kirli görünce üzülüyoruz"

Hatice Eylül Yaşar da tarihi mekanları ziyarete gelen vatandaşlardan çevre temizliği konusunda hassasiyet beklediklerini belirterek pet şişelerin, atıkların tarihi mekanlara hiç yakışmadığını söyledi.

Bu çalışmayı, vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla yaptıklarını dile getiren Yaşar, "Burayı kullanan bizleriz. Bu tarihi mekanlar bizlere ait. Tarihi mekanları kirli görünce üzülüyoruz." diye konuştu.

Kentteki tüm tarihi mekanları gezip atıklardan temizlemek istediklerini anlatan Yaşar, toplumdan duyarlılık beklediklerini dile getirdi.

Şehmus Bayar ise çevreye bırakılan atıkların canlılara verdiği zararın önüne geçmek için projede gönüllü yer aldığını ifade etti.

Bayar, tarihi mekanları ellerinden geldiğince temiz tutarak toplumda farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Bu konuda herkese sorumluluk düştüğüne işaret eden Bayar, "Toplamış olduğumuz atıkları, belediyemizin bıraktığı konteynerlere bırakıyoruz. Bazı atıkları geri dönüşüme kazandırıyoruz." diye konuştu.