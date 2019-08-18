Son Dakika Haberleri: Diyarbakırlı gençler Mardinli çocukları hayallerine kavuşturdu
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Diyarbakırlı gençler Mardinli çocukları hayallerine kavuşturdu

1 saat önce

Diyarbakırlı bir grup genç, Mardin'in Derik ilçesinde açık hava tiyatro gösterisi ile hayatında hiç tiyatroya gitmemiş olan çocuklara büyük bir sevinç yaşattı.

Diyarbakırlı gençler Mardinli çocukları hayallerine kavuşturdu, System.String[]
Diyarbakırlı bir grup genç, Mardin'in Derik ilçesinde açık hava tiyatro gösterisi ile hayatında hiç tiyatroya gitmemiş olan çocuklara büyük bir sevinç yaşattı.

Asil Ebrar ve Umudumuz Olun Yardım Platformu tarafından düzenlenen 'Umudun Çocukları' adlı etkinlik için Gülçin Sevinç ve Bilinç6uçuk tiyatro topluluğu, Diyarbakır'dan Mardin'in Derik ilçesine doğru yola çıktı. Düzenlenen etkinlikte 500 çocuk, ilk kez tiyatro oyunu izleme fırsatı buldu. Gülçin Sevinç ve ekibinin hazırladığı 'Benim Bedenim' adlı oyunla çocuklar hem bilinçlendi hem de hayalleri olan tiyatro ile buluştu. Tiyatro gösterisi sonrası çocuklar şarkılar söyleyip oyunlar oynadı. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklara daha sonra Asil Ebrar tarafından kıyafetler hediye edildi. - DİYARBAKIR
Diyarbakır, Mardin, Derik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:47 Kaynak: İHA
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