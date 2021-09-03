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Diyarbakırlı girişimci kıraç araziye kurduğu badem bahçesiyle gelirini 4 kat artırdı - Son Dakika

Diyarbakırlı girişimci kıraç araziye kurduğu badem bahçesiyle gelirini 4 kat artırdı

03.09.2021 11:10
Diyarbakırlı girişimci kıraç araziye kurduğu badem bahçesiyle gelirini 4 kat artırdı, System.String[]

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Sait Akyıldız, daha önce mısır ve pamuk üretimi yaptığı kıraç arazisinde yetiştirmeye başladığı bademle gelirini yaklaşık 4 kat artırdı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Sait Akyıldız, daha önce mısır ve pamuk üretimi yaptığı kıraç arazisinde yetiştirmeye başladığı bademle gelirini yaklaşık 4 kat artırdı.

İlçeye bağlı kırsal Üçtepe Mahallesi'nde yaşayan Akyıldız, daha önce buğday ve arpa ekimi yaptığı arazisinin 450 dekarına yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Dicle Nehri'nden su çekerek mısır ve pamuk ekmeye başladı.

Arazinin kıraç, sulama maliyetinin de yüksek olmasından dolayı beklediği verimi alamayan Akyıldız, yaptığı araştırma sonrası tarlayı badem bahçesine dönüştürdü.

İlk olarak 2016'da 300 dekar alanı badem fidanı ile buluşturan ve sonraki yıllarda da devam eden Akyıldız, 450 dekara yaklaşık 17 bin fidan dikti.

İki yıl önce ürün almaya başlayan Akyıldız, bu yıl yaklaşık 11 bin ağaçtan verim bekliyor.

Tıp fakültesini bıraktı, çiftçi oldu

Akyıldız, AA muhabirine, 1983 yılında tıp fakültesi eğitimini bırakarak çiftçilik yapmaya başladığını söyledi.

Tarımsal alanda sürekli bilimsel çalışmaların içinde yer aldığını belirten Akyıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve üniversitelerin bölgeyle ilgili çalışmalarında aile olarak yer aldıklarını ifade etti.

Birçok tarımsal ürünün bölgede denenmesine öncülük ettiklerini anlatan Akyıldız, bundan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Sürekli yeni ürünler denediğine işaret eden Akyıldız, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin muhtelif yerlerinde bademin getirisini ve ülke ekonomisine ne kadar katkı sağlayacağını öğrendik. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Bilimin ışığında her şeyin başarılabileceğine inanıyorum. Ailece buna karar verdik. Badem fidanı dikimine 300 dekarla başladık. Miktarını artırdık, 450 dekara çıkardık. 200 dekarı da fıstık bahçesi yaptık. Bademin getirisi oldukça yüksek. Bunu buğday ve arpa ile kıyaslayamazsınız. Pamuk ve mısırla kıyasladığınız zaman bile yaklaşık 4 kat fark ediyor."

"Bu yıl yaklaşık 55 ton badem bekliyoruz"

Akyıldız, iklim şartlarından dolayı bu yıl verimin beklentinin altında olduğunu kaydederek, "Bu yıl ürün var fakat beklediğimiz rekolte değil. Bu kadar fırtına, doğal afetten sonra bunu bulmamız bile büyük nimet. Allah nasip ederse bu yıl yaklaşık 55 ton badem bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurduğu bahçeyle istihdam kapısı da açtıklarını dile getiren Akyıldız, yörede çalışanların batı illerine gitmek zorunda kalmadığını, sürekli çalışanlarıyla birlikte yaklaşık 50 kişiyi istihdam ettiklerini aktardı.

Kıraç araziye "badem ve fıstık dikin" tavsiyesi

Çiftçilere yeni ürünlere yönelmesi tavsiyesinde bulunan Akyıldız, "Özellikle kıraç diye tabir ettiğimiz araziler kesinlikle bahçeye dönüştürülmeli, badem veya fıstık fark etmiyor." dedi.

Bahçede çalışan Şirin Baran ise önceki yıllarda mevsimlik işçi olarak başka bölgelere gittiklerini belirterek, "Memleketimiz için bir yatırım, böyle yatırımların olması gayet iyi." ifadelerini kullandı.

İşçilerden Ayşe Demir de üniversite sınavına hazırlandığını, kendi emeğiyle kazandığı parayı ailesine destek ve eğitimi için harcayacağını dile getirdi.

Diyarbakırlı girişimci kıraç araziye kurduğu badem bahçesiyle gelirini 4 kat artırdı
Diyarbakırlı girişimci kıraç araziye kurduğu badem bahçesiyle gelirini 4 kat artırdı
Diyarbakırlı girişimci kıraç araziye kurduğu badem bahçesiyle gelirini 4 kat artırdı
Diyarbakırlı girişimci kıraç araziye kurduğu badem bahçesiyle gelirini 4 kat artırdı
Diyarbakırlı girişimci kıraç araziye kurduğu badem bahçesiyle gelirini 4 kat artırdı

Mehmet Sait, Diyarbakır, Buğday, Arpa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakırlı girişimci kıraç araziye kurduğu badem bahçesiyle gelirini 4 kat artırdı - Son Dakika


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