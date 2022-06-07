Diyarbakırlı görme engelli öğrencilerden uzun atlamada 3 Türkiye şampiyonluğu

DİYARBAKIR Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileri Gürcan Demirtuyi (17), Ahmet Mirza Yıldırım (14) ve Yunus Ali Tomar (14), Mersin'de düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda kendi yaş gruplarında uzun atlamada altın madalyayla kente döndü. Okullarındaki diğer öğrencilerin de şampiyonadan derecelerle döndüğünü, toplamda 9 madalya aldıklarını belirten antrenör Mehmet Emin Erdoğan, elde ettikleri başarının ekip işi olduğunu ifade ederek, hedeflerinin milli takım düzeyinde sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.

Yenişehir ilçesindeki Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileri, 13-15 Mayıs tarihleri arasında Mersin'de Görme Engelliler Federasyonu'nca düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası'ndan başarıyla döndü. Şampiyonada Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü adına yarışan sporculardan Gürcan Demirtuyi uzun atlamada altın, 100 metre koşuda gümüş, Ahmet Mirza Yıldırım uzun atlamada altın, 60 metre koşuda gümüş, Yunus Ali Tomar da uzun atlamada altın aldı. Okulun diğer sporcuları Arda Şimşek (14) fırlatma topunda gümüş, Yusuf Koç (14) 60 metrede bronz, Mehmet İnan Kural (17) ise hem 100 metre hem de 400 metre koşularda bronz madalya aldı.

'ŞAMPİYONAYA HAZIRLANMAK İÇİN ÇOK ZAMANIMIZ YOKTU'Öğrencilerin antrenörü ve öğretmeni, aynı zamanda da Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Başkanı olan milli halterci Mehmet Emin Erdoğan , başarılarının takım çalışmasından kaynaklandığını söyledi. Amaçlarının milli takım düzeyinde sporcular yetiştirmek olduğunu dile getiren Erdoğan, "Öğrencilerimiz atletizm, judo, halter ve yüzme gibi 7 branşta çalışıyorlar. Şampiyonaya hazırlanmak için çok zamanımız yoktu. Ramazan ayı münasebetiyle herkes oruçlu olduğu için çok hazırlanamadık. Bir 15 günlük hazırlığımız oldu. Buna rağmen 7 öğrencimiz 3 altın, 3 gümüş ve bir bronz olmak 9 madalya aldı. Biz böyle çok zor şartlarda bunu yaptıysak güzel şartlarda dünya, Avrupa veya olimpiyat şampiyonu niye çıkartmayalım. Bu hepimizin emeği oldu. Bugün idarecilerimiz, belediyemiz eğer bizlere bu imkanları sunmasaydı, belki biz yarışmaya bile gidemeyebilirdik" dedi.Gürcan Demirtuyi de ileride milli takım forması giymek istediğini belirterek, "Mehmet Emin Hocam sayesinde sporla tanıştım. Bizi spora yönlendirdi. Uzun atlamada Türkiye birincisi oldum. 100 metre koşuda da Türkiye 2'ncisi oldum. O kadar da kendimizi hazırlayamamıştık yarışmaya ama başarı elde ettik. İleride de ülkemi temsil etmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Ahmet Mirza Yıldırım ise "Atletizm şampiyonasında hiç görmeyenler kategorisinde Türkiye birincisi ve 60 metre koşuda Türkiye ikincisi oldum. Milli takıma girerek Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum. Benim gibi görme engelliler varsa onlar da benim gibi spor yapsınlar" ifadelerini kullandı.