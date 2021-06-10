Diyarbakırlı güreşçi Büşranur "Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası"nda altın madalya almayı hedefliyor - Son Dakika

Diyarbakırlı güreşçi Büşranur Özmez, Avrupa Güreş Şampiyonasından altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Bayan Güreş Takımı sporcusu Özmez (16) 14-20 Haziran'da Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenecek, "Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası"nda 46 kilogram kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek.

Yaklaşık 1,5 yıl önce bu spora başlayan Özmez, yoğun çaba göstererek katılacağı şampiyonada altın madalya hedefi ile ter dökecek.

Antrenörü İbrahim Yorulmaz, Özmez'in 17-18 Haziran'da mindere çıkacağını söyledi.

Diyarbakır açısından güreş alanında Avrupa şampiyonasına katılmanın bir ilk olduğunu dile getiren Yorulmaz, "Bu başarının gerçekleşmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nüammer Uslu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Kesen ve Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Cebe ile Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Aydın Çetin'e teşekkür ederim. İnşallah sporcumuz altın madalya ile kente döner." dedi.