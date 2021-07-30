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Diyarbakırlı hayırsever iş insanı Çermik ilçesinde 45 metre uzunluğunda köprü yaptıracak - Son Dakika

Diyarbakırlı hayırsever iş insanı Çermik ilçesinde 45 metre uzunluğunda köprü yaptıracak

30.07.2021 13:17

Diyarbakırlı hayırsever iş insanı Cuma Yıldız, imzalanan protokol ile Çermik ilçesinde 45 metre uzunluğunda köprü yaptıracak.

Diyarbakırlı hayırsever iş insanı Cuma Yıldız, imzalanan protokol ile Çermik ilçesinde 45 metre uzunluğunda köprü yaptıracak.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Valilik makamında düzenlenen programda hayırsever iş insanı Cuma Yıldız'ın kardeşi ve vekili Yakup Yıldız ile köprü yapımı için protokol imzaladı.

Protokol kapsamında Çermik'te Karakaya-Pamuklu mahalleleri arasına inşa edilecek 45 metre uzunluğundaki köprü ile Korudağ-Kömürcüler, Şeyhandede-Bayat-Çukurelma grup yolları birbirine bağlanacak ve bu yolları kullanacak vatandaşların 60 kilometre daha az yol katetmeleri sağlanacak.

Karaloğlu, yaptığı açıklamada, bugüne kadar cami, okul ve spor tesisi protokolü imzaladıklarını fakat köprü protokolü hiç imzalamadıklarını belirtti.

Uzunluğu 45 metre olacak köprünün Korudağ-Kömürcüler ile Şeyhandede-Bayat-Çukurelma grup yollarını birbirine bağlayacağını dile getiren Karaloğlu, "Köprü bu iki grup yolu birbirine bağlarken köyler arasındaki mesafeyi de 60 kilometre kısaltmış olacak. Bölgedeki köylerde 6 bin 600 vatandaşımız yaşıyor. Bu vatandaşlarımız inşallah bu yeni yapılacak köprüden istifade edecek." dedi.

Belediyedeki teknik ekiplerin belirlediği maliyetin 7 milyon 298 bin lira civarında olduğunu dile getiren Karaloğlu, hayırsever iş insanı tarafından bu bütçenin aktarılması ile ihalenin yapılacağını aktardı.

Karaloğlu, bütün teknik ve hukuki sorumlulukların Büyükşehir Belediyesinde olacağını ifade ederek, "Köprü bittikten sonra çevre yolların ve bağlantı yolların asfalt çalışmalarını da Büyükşehir Belediyesi olarak üstlenmiş olacağız." diye konuştu.

Köprünün bölge insanına sunacağı katkıya değinen Karaloğlu, "Böylelikle çevredeki köylere daha konforlu bir ulaşım sağlamış olacağız. Hem de mesafeleri çok kısaltmış olacağız. Akaryakıttan da tasarruf edilerek araçların daha az yıpranmasını sağlayacak önemli bir hayır, önemli bir iş. İnşallah 300 günde bitirip halkın hizmetine sunmuş olacağız. Cuma Yıldız'a çok teşekkür ediyorum. Allah kazancını artırsın. Yurt dışına gitmiş ama memleketini unutmamış." ifadelerini kullandı.

Yakup Yıldız da köprünün Çermik ve Diyarbakır'a hayırlı olmasını diledi.

Protokol imza törenine Çermik Kaymakamı Ramazan Polat da katıldı.

Diyarbakırlı hayırsever iş insanı Çermik ilçesinde 45 metre uzunluğunda köprü yaptıracak
Diyarbakırlı hayırsever iş insanı Çermik ilçesinde 45 metre uzunluğunda köprü yaptıracak
Diyarbakırlı hayırsever iş insanı Çermik ilçesinde 45 metre uzunluğunda köprü yaptıracak
Diyarbakırlı hayırsever iş insanı Çermik ilçesinde 45 metre uzunluğunda köprü yaptıracak

Münir Karaloğlu, Yakup Yıldız, Diyarbakır, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakırlı hayırsever iş insanı Çermik ilçesinde 45 metre uzunluğunda köprü yaptıracak - Son Dakika


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