Üye Girişi
Diyarbakırlı iş adamından, fırsatçılara tepki! 30 ton ürünü vatandaşlara ve martılara ücretsiz verdi - Son Dakika

Diyarbakırlı iş adamından, fırsatçılara tepki! 30 ton ürünü vatandaşlara ve martılara ücretsiz verdi

08.09.2021 18:25

Diyarbakırlı iş adamı Mehmet Yüksel, Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Plajköy mevkiinde kurduğu Huzur Çiftliğinde 7 bin 500 elma fidanından 30 tona yakın topladığı elmaları market zincirleri ve komisyoncuların 1 lira fiyat vermesine tepki göstermek için elmaları vatandaşlara ve martılara ücretsiz dağıttı. Yüksel, 9-10 liradan marketlerde satılan elmaların üreticilerden bir liradan alınıp vatandaşlara yüksek fiyata satılmasının önüne geçilmesi için de yetkililere çağrı yaptı.

Diyarbakırlı iş adamı Mehmet Yüksel, Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Plajköy mevkiinde kurduğu Huzur Çiftliğinde 7 bin 500 elma fidanı dikti. Dikilen elma fidanlarından yaklaşık 30 ton elma toplanırken, satış için zincir marketler ve komisyoncularla temasa geçen Yüksel, 1 lira fiyat verilmesi üzerine duruma tepki gösterdi. Market zincirlerinde ve pazarda kilosu 9-10 liradan satılan elmaların bir kısmını Hazar Gölü ortasından bulunan küçük bir adadaki martı ve tavşanlara veren Yüksel, geri kalan elmaları ise vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Fırsatçılara tepki gösteren Diyarbakırlı iş adamı, 30 tona yakın ürünü vatandaşlara ve martılara ücretsiz dağıttı

"1 LİRADAN FAZLA FİYAT VERİP ALAN OLMADI"

Yaşanan durumla ilgili açıklamalarda bulunan iş adamı Mehmet Yüksel, "Huzur Çiftliği ismini verdiğimiz bir bahçemiz var. Doğayı ve hayvanları sevdiğim için şu anda bu alanda 10 bin ekili meyve fidanımız mevcuttur. Bu meyve fidanlarından 2 bin 500'ü kiraz geri kalanı elma fidanıdır. Elma fidanlarında 30-40 tona yakın elma topladık ve satılması için belirli firmalarla iletişime geçtim. 3 farlı organik olarak üretimini yaptığımız elma çeşidini 1 liradan fazla fiyat verip alan olmadı. Bende kendilerine 9 veya 10 liradan şu anda elma satılıyor. Benden 1 liradan alıp 9 veya 10 liradan nasıl satıyorsunuz? Bunda bir adaletsizlik olduğunu tespit ettim" dedi.

Fırsatçılara tepki gösteren Diyarbakırlı iş adamı, 30 tona yakın ürünü vatandaşlara ve martılara ücretsiz dağıttı

"ELMA ALAMAYAN MAĞDUR İNSANLARA HEDİYE EDECEĞİM"

Üreticilerin sırtında para kazanan fırsatçılara sert tepki gösteren Yüksel, "Bu market zincirleri ve komisyoncularla anlaşamadık. Bana 1 liradan fazla ücret veremeyeceklerini aktardılar. Sertifikalı ürün olduğu için market zincirleri kendi tezgahlarında rahat bir şekilde satabilirler. Fakat bende 1 liradan alıp yüzde 900'lere varan bir fiyat artışı yaparak üzerimden para kazanacaklar. Bende bunu 1 liradan kesinlikle satmamaya karar verdim. Bu elmaları markete gidip 9 veya 10 liradan elma alamayan mağdur insanlara hediye edeceğim, tepkimi böyle göstereceğim. Ayrıca Hazar Gölünde bir ada bulunuyor bu elmaların bir kısmını da gidip orada martılara ve tavşanların yemesi için bırakacağım" diye konuştu.

Fırsatçılara tepki gösteren Diyarbakırlı iş adamı, 30 tona yakın ürünü vatandaşlara ve martılara ücretsiz dağıttı

ELMALARI VATANDAŞLARA, MARTILARA VE TAVŞANLARA DAĞITTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Yüksel, fırsatçılara bir an önce gereken girişimlerde bulunması, adaletin sağlanmasını ve zor durumda olan üreticilere destek verilmesi yönünde yasa çıkarılması çağrısında bulunarak, daha sonra elmaların bir kısmını feribotla Hazar Gölü ortasında bulunan adaya taşıyarak burada bulunan tavşanların ve martıların yemesi için bırakırken, geri kalan elmaları ise Elazığ ve Diyarbakır'da maddi durumu olmayan vatandaşlara dağıttı.

Diyarbakırlı iş adamından, fırsatçılara tepki! 30 ton ürünü vatandaşlara ve martılara ücretsiz verdi

Mehmet Yüksel, İş Adamı, Elazığ, Market, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakırlı iş adamından, fırsatçılara tepki! 30 ton ürünü vatandaşlara ve martılara ücretsiz verdi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Şiddet mağduru anne ve kadından ilginç eylem! Ekmek bıçaklarını boğazına dayayarak isyan ettiler 18:59 Şiddet mağduru anne ve kadından ilginç eylem! Ekmek bıçaklarını boğazına dayayarak isyan ettiler GPS ile takip ettiği kızına kaza yaptırıp 20 kurşunla öldüren babanın, akli dengesi yerinde çıktı 18:21 GPS ile takip ettiği kızına kaza yaptırıp 20 kurşunla öldüren babanın, akli dengesi yerinde çıktı Dışişleri Bakanlığı'ndan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 18:09 Dışişleri Bakanlığı'ndan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne "Atatürk" kınaması
Ülkesini terk eden Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum 17:25 Ülkesini terk eden Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor 16:59 Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor Son Dakika: Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, İstanbul'a ayak bastı 16:27 Son Dakika: Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, İstanbul'a ayak bastı
Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı 15:46 Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız 15:02 Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız

Son Dakika Haberleri
18:59 Şiddet mağduru anne ve kadından ilginç eylem! Ekmek bıçaklarını boğazına dayayarak isyan ettiler
18:32 Ali Koç, Sinan Gümüş hakkında söylediğini yaptı! Gönderilmedi, Dereağzı'nda tek başına çalışıyor
18:13 Başakşehir'den bomba transfer! Balotelli'nin kankası Okaka'yı resmen renklerine bağladı
18:11 Mersin'de üretilen ejder meyvesi, Irak'taki Amerikan askerlerine satılıyor
18:09 Dışişleri Bakanlığı'ndan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne "Atatürk" kınaması
18:07 Fenerbahçe ve Ronaldo aynı davaya baş koydu! Oyuncu değerleri manipüle ediliyor iddiası ortalığı karıştırdı
18:03 Aşı yaptırmayan iki anne koronadan hayatını kaybetti! Arkalarında 3 öksüz bebek kaldı
17:27 Şenol Güneş'e bir eleştiride Serhat Akın'dan geldi: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim
17:25 Ülkesini terk eden Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum
17:23 Ruslar tuzağa çekildi! İstihbaratçıların sabah operasyonu kıskıvrak yakalanmalarını sağladı
Taliban, kadınlara nefes aldırmamakta kararlı! Şimdi de kriket oynamalarını yasaklıyor Taliban, kadınlara nefes aldırmamakta kararlı! Şimdi de kriket oynamalarını yasaklıyor         
19:11
Ali Koç, Sinan Gümüş hakkında söylediğini yaptı! Gönderilmedi, Dereağzı'nda tek başına çalışıyor Ali Koç, Sinan Gümüş hakkında söylediğini yaptı! Gönderilmedi, Dereağzı'nda tek başına çalışıyor         
18:32
Başakşehir'den bomba transfer! Balotelli'nin kankası Okaka'yı resmen renklerine bağladı Başakşehir'den bomba transfer! Balotelli'nin kankası Okaka'yı resmen renklerine bağladı         
18:13
Şenol Güneş'e bir eleştiride Serhat Akın'dan geldi: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim Şenol Güneş'e bir eleştiride Serhat Akın'dan geldi: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim         
17:27
Ruslar tuzağa çekildi! İstihbaratçıların sabah operasyonu kıskıvrak yakalanmalarını sağladı Ruslar tuzağa çekildi! İstihbaratçıların sabah operasyonu kıskıvrak yakalanmalarını sağladı         
17:23
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşverenin yaptığı bordro oyunu, işçinin emeklilik maaşını ve tazminatı düşürüyor Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşverenin yaptığı bordro oyunu, işçinin emeklilik maaşını ve tazminatı düşürüyor         
16:34
Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi         
15:57
Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez "ücretsiz kitap" kapsamına alındı         
15:40
Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek         
14:58
İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı         
14:41
Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor         
14:34
Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak         
14:23
Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi         
14:20
Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
12:56
Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı         
10:24
Yayıncı Kemal Can Parlak ile Özge Ürün ilişkilerini noktaladı! Ayrılık mesajı herkesi duygulandırdı Yayıncı Kemal Can Parlak ile Özge Ürün ilişkilerini noktaladı! Ayrılık mesajı herkesi duygulandırdı         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 19:21:17. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakırlı iş adamından, fırsatçılara tepki! 30 ton ürünü vatandaşlara ve martılara ücretsiz verdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement