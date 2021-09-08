Diyarbakırlı iş adamından, fırsatçılara tepki! 30 ton ürünü vatandaşlara ve martılara ücretsiz verdi

Diyarbakırlı iş adamı Mehmet Yüksel, Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Plajköy mevkiinde kurduğu Huzur Çiftliğinde 7 bin 500 elma fidanı dikti. Dikilen elma fidanlarından yaklaşık 30 ton elma toplanırken, satış için zincir marketler ve komisyoncularla temasa geçen Yüksel, 1 lira fiyat verilmesi üzerine duruma tepki gösterdi. Market zincirlerinde ve pazarda kilosu 9-10 liradan satılan elmaların bir kısmını Hazar Gölü ortasından bulunan küçük bir adadaki martı ve tavşanlara veren Yüksel, geri kalan elmaları ise vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

"1 LİRADAN FAZLA FİYAT VERİP ALAN OLMADI"

Yaşanan durumla ilgili açıklamalarda bulunan iş adamı Mehmet Yüksel, "Huzur Çiftliği ismini verdiğimiz bir bahçemiz var. Doğayı ve hayvanları sevdiğim için şu anda bu alanda 10 bin ekili meyve fidanımız mevcuttur. Bu meyve fidanlarından 2 bin 500'ü kiraz geri kalanı elma fidanıdır. Elma fidanlarında 30-40 tona yakın elma topladık ve satılması için belirli firmalarla iletişime geçtim. 3 farlı organik olarak üretimini yaptığımız elma çeşidini 1 liradan fazla fiyat verip alan olmadı. Bende kendilerine 9 veya 10 liradan şu anda elma satılıyor. Benden 1 liradan alıp 9 veya 10 liradan nasıl satıyorsunuz? Bunda bir adaletsizlik olduğunu tespit ettim" dedi.

"ELMA ALAMAYAN MAĞDUR İNSANLARA HEDİYE EDECEĞİM"

Üreticilerin sırtında para kazanan fırsatçılara sert tepki gösteren Yüksel, "Bu market zincirleri ve komisyoncularla anlaşamadık. Bana 1 liradan fazla ücret veremeyeceklerini aktardılar. Sertifikalı ürün olduğu için market zincirleri kendi tezgahlarında rahat bir şekilde satabilirler. Fakat bende 1 liradan alıp yüzde 900'lere varan bir fiyat artışı yaparak üzerimden para kazanacaklar. Bende bunu 1 liradan kesinlikle satmamaya karar verdim. Bu elmaları markete gidip 9 veya 10 liradan elma alamayan mağdur insanlara hediye edeceğim, tepkimi böyle göstereceğim. Ayrıca Hazar Gölünde bir ada bulunuyor bu elmaların bir kısmını da gidip orada martılara ve tavşanların yemesi için bırakacağım" diye konuştu.

ELMALARI VATANDAŞLARA, MARTILARA VE TAVŞANLARA DAĞITTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Yüksel, fırsatçılara bir an önce gereken girişimlerde bulunması, adaletin sağlanmasını ve zor durumda olan üreticilere destek verilmesi yönünde yasa çıkarılması çağrısında bulunarak, daha sonra elmaların bir kısmını feribotla Hazar Gölü ortasında bulunan adaya taşıyarak burada bulunan tavşanların ve martıların yemesi için bırakırken, geri kalan elmaları ise Elazığ ve Diyarbakır'da maddi durumu olmayan vatandaşlara dağıttı.