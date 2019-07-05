Diyarbakırlı iş adamından örnek girişim

Diyarbakırlı iş adamından örnek girişimDiyarbakır'da iki farklı marka akünün patentini alan genç girişimcinin şimdi ki hedefi fabrika açıp istihdama katkı sunmakDİYARBAKIR - Diyarbakırlı genç girişimci iş adamı Şeymus Şenyiğit, Diyarbakır bölgesini anımsatan Sur ve Zana akü markasının patentini aldı. Akü markasını aldıktan sonra Diyarbakır ve bölgede 20 farklı noktada bayilik verdiklerini belirten Şenyiğit, ekonomik olarak destek verildiği takdirde hedeflerinin kentte akü fabrikası kurmak olduğunu söyledi.Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi Sitesi'nde Zana oto elektriği kuran Şenyiğit, servisin genel müdürlük görevini de üstlendi. Diyarbakır'da otomotiv sektöründe 15 yıldır hizmet veren ve bu hizmeti üst sınırlara taşıyan Şenyiğit, Diyarbakır ve bölgeyi anlatacak Sur ve Zana akü markasının da patentini alıp fabrika kurma çalışmalarına hız verdi."Bölgede 20 aylık sürede ağımızı büyütmeye çalışıyoruz"Kendilerinin yaklaşık 15 yıldır oto elektrik geçmişlerinin olduğunu belirten Şenyiğit, "Uzun yıllardır sektörde olduğumuz için Diyarbakır'da markalaşmada ciddi bir eksik olduğunu his ettik ve biz Zana oto elektriği kurarken bizim 3, 5 ve 10 yıllık gibi önümüze koyduğumuz hedeflerimiz vardı. Bunların başında da akü 'de markalaşmak ve ilerleyen süreçte fabrikalaşma vardı. Önüme koyduğumuz hedeflerden 2'inci yılın sonunda çok şükür hedef ettiğimiz düzeye geldikten sonra sadece bir değil, iki marka birden hem Zana akü hem de Sur aküyü kurduk. Şuan Diyarbakır ve bölgede 20 bayimiz var. Bölgede 20 aylık süre içerisinde gittikçe ağımızı büyütmeye çalışıyoruz "dedi."Yatırımımızı Diyarbakır'a yapacağız"Şuanda fabrika kurmak için ekonomik anlamda ulaşacağımız hedefe gelmediklerini belirten Şenyiğit, "Biz şuan marka tescilini yapıp başka bir fabrika ile anlaşarak onun üzerinden akülerimizi yaptırıyoruz. Amacımız istediğimiz seviyeye ve düzeye geldiğimizde ve pazarda bizde varız diyeceğimiz o aşamaya geldiğimizde Diyarbakır'da kurmak ve yatırımımızı Diyarbakır'a yapmaktır. Hem istihdam konusunda hizmet verebilmek hem de Diyarbakır'ımıza ve bölgemize ekonomik anlamda katkıda bulunmaktır" diye konuştu."Ekonomik olarak Diyarbakırlı iş adamlarının desteğini bekliyorum"Ekonomik sebeplerden dolayı fabrikayı şuanda kurmayacaklarının altını çizen Şenyiğit, konuşmasına şöyle devam etti:"Bizim önümüze hedef olarak koyduğumuz uzun vade dönemi ekonomik sebeplerden dolayıdır. Ekonomik olarak gereken desteği alırsak, önümüze koyduğumuz vade dönemlerinden önce fabrika kurmayı planlıyoruz. Bir Diyarbakır'ın genç girişimcisi olarak şunu ifade etmek istiyorum; Öncelikle yerel markalarımızın ve yerel esnafımızın tercihi konusunda ciddi anlamda zayıflık ve eksiklik yaşıyoruz. Bu anlamda bir kültür oluşturmaya çalışıyorum ve bu kültürün yaygınlaşmasını istiyorum ki, Türkiye'nin diğer bölgelerinde nasıl ki, girişimciler çok fazla sayıda ise ve fabrikalar fazla ise Diyarbakır'da ve çevre illerde de neden olmasın. Bu anlamda bizden biraz daha büyük ve tecrübeli olan iş adamlarımızın bizleri destekleyip, bizi ve bizim gibi gerçekten de yarası olan, derdi olan ve hikayesi olan girişimcileri destekleyip bizleri istediğimiz seviyeye ulaşmada rahatlatmaktır çağrım" diye konuştu.