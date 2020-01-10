Diyarbakırlı iş adamından yerli otomobil ve Kanal İstanbul projelerine destek - Son Dakika

Diyarbakırlı iş adamı Battal Aldudak, yerli otomobil ve Kanal İstanbul projelerine sonuna kadar destek vereceklerini söyledi.



Türkiye'nin yerli otomobili ve Kanal İstanbul projelerine bir destek de Diyarbakır'dan geldi. Diyarbakırlı iş adamı Battal Aldudak, yerli otomobil ve Kanal İstanbul projelerinin, senelerden bu yana hayali kurulan, ancak bugüne kadar gerçekleştirilemeyen devasa projeler olduğunu söyledi. Aldudak, "Cumhurbaşkanımız, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemiz demokrasi tarihinde hem üst üste kazanılmış seçim başarıları hem de görev süresi boyunca ülkemize kazandırdığı devasa projelerle, müstesna bir kişilik olarak tarihe adını yazdırmıştır. Gerek Başbakanlığı gerekse Cumhurbaşkanlığı döneminde, ülkemizin o günkü koşullardan bugün geldiği noktaya baktığımızda, Başkan Erdoğan'ın bir dünya lideri olduğunu ve sürekli olarak mega projeleri hedeflediğini görmekteyiz. Yerli otomobil projesi, tıpkı Kanal İstanbul projesi gibi, uzun senelerden beri hükümetlerin gerçekleştirmek istedikleri fakat bugün AK Parti kadroları ve Başkan Erdoğan'a nasip olmuş birer devasa kalkınma hamlelerinin kilometre taşlarıdır. Bizler de elimizden ne gelirse hükümetimizin ve devletimizin yanındayız. Desteklerimiz her zaman olacak" dedi. - DİYARBAKIR