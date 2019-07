Diyarbakırlı iş adamları ve turizmcilerden ortak çağrı: "Uçuş seferleri artırılmalı"

Bu yıl 3 milyon turist ağırlamak hedefi ile yola çıkan Diyarbakır 'ın bu hedefi uçuş seferlerinin geçen yıla oranla yüzde 20 azalmasıyla sekteye uğradı. Doluluk oranının en yüksek olduğu iller arasında bulunan Diyarbakır'daki uçuş seferlerinin yetersizliği bölge iş adamları ve turizmcilerin de tepkisine neden oldu.Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil , geçtiğimiz yılın ilk altı ayında 6 bin 600 uçak seferi yapılan Diyarbakır'da 2019 yılının ilk altı ayında ise bu rakamın 5 bin 500'e düşürüldüğünü söyledi. Yolcu sayısının da 2018 yılının ilk altı ayında 1 milyon 30 bin iken 2019 yılının ilk altı ayında 870 bine düşerek 160 bin yolcu kaybı yaşandığını anlatan Yeşil, bu yanlıştan bir an evvel dönülmesi gerektiğini söyledi. Kent turizminin gelişmesi, iş adamlarının iş görüşmeleri ve vatandaşlar için uçuşların çok önemli olduğunu ifade eden Yeşil, "İş insanlarımız ticari görüşmeleri için Şanlıurfa Elazığ gibi illerimizden batıya seyahat etmek zorunda kalmıştır. Artan uçuş ücretleri nedeniyle vatandaş Avrupa uçuşu bedelinden fazla para ödemekte, bunlar kabul edilecek bir durum değil. Diyarbakır- Paris ile Diyarbakır- İstanbul uçuş bedeli arasında bir farklılık bulunmamaktadır. İstanbul uçuş ücreti Paris uçuş ücretinden daha pahalı, bu yanlış politikadan bir an evvel dönülmesi gerekiyor. Aksi taktirde kent turizmi, yatırım ve ihracatımız ciddi anlamda zarara uğrayacaktır. Diyarbakır Havalimanı , uluslararası uçuşların da yapıldığı modern ve yıllık 2 milyon yolcu sayısına ulaşmış bir havalimanıdır. İlimizin ve bölgemizin potansiyeli göz önünde bulundurularak iş ve dış hat seferlerinin çeşitlendirilmesi, ek seferlerin ilave edilmesi gerekmektedir. Yetkililerin bu konuya acil bir çözüm bulması gerekmektedir" dedi."Günlük 35-40 sefer olmalı"TÜRSAB Güneydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Mehmet Akyıl ise 3 milyon turist hedefi olan bir kentte günlük en az 35-40 seferin yapılması gerektiğini söyledi. Akyıl, Diyarbakır'ın bu yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi 'nde adeta bir turizm merkezi konumuna geldiğini belirterek, "Diyarbakır'daki uçuş sayısı Adana İzmir gibi illerimizdeki uçuş sayıları kadar olmalıdır. Kentte gelen her uçakta turist grubu bulunmaktadır. Uçuş sayılarının düşük kalması otomatikman fiyatların yükselmesine neden oldu. Diyarbakır'dan yapılan seyahatlere sefer yetersizliği ve yolcu yoğunluğu nedeniyle yüksek fiyat çıkmaktadır. Yüksek fiyatta kente olan ilgiyi azalmaktadır. Bu nedenle acilen ilimize tüm uçak firmaları ek seferler çıkarılıp uçuş sayılarını da arttırmalıdırlar" diye konuştu. - DİYARBAKIR