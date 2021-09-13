DİYARBAKIRLI İŞ İNSANI, MEZUN OLDUĞU YIKILAN OKULUNUN YERİNE YENİSİ YAPTIRDI - Son Dakika

DİYARBAKIRLI iş insanı Mehmet Cansız, 36 yıl önce mezun olduğu ve yıkım kararı verilen Faik Ali Ortaokulu'nun yerine 16 derslikten oluşan yeni okul yaptırdı.

Diyarbakır'da kozmetik alanında faaliyet yürüten iş insanı Mehmet Cansız, doğup büyüdüğü Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kararı sonrası yıkılan ve 36 yıl önce mezun olduğu Faik Ali Ortaokulu'nun yerine 16 derslikten oluşan Mehmet Cansız Ortaokulu'nu yaptırdı. Okulun açılış törenine Mehmet Cansız'ın yanı sıra Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, veliler ve öğrenciler katıldı. Törende Mehmet Cansız, 36 yıl sonra yeniden bir araya geldiği ilkokul öğretmeni Saadet Bürçün'e plaket vererek elini öptü.

'400 BİN ÖĞRENCİYE NASIL BİR ŞANS VEREBİLİRİM?'

Törende konuşan Mehmet Cansız, bu topraklara olan minnet borçlarını nasıl ödeyeceklerini düşünürken karşılarına böyle bir fırsat çıktığını belirterek "Nihayetinde burada çok güzel bir eser çıktı. Bu okulu yaparken şunu hayal ettim; bu çocuklar belki konum olarak şanssız bir bölgede olabilir. Bağlar'da 400 bin öğrenci var. Burada bu öğrencilere nasıl bir şans verebilirim? Bir özel okul statüsünde, özel okul kıvamında hatta belirli şeyleri onları geçecek derecede bir yaşam tarzı sunmak istedim. Bunu hayal ettik. Çok şükür çıkan sonuç, bizi gayet mutlu ediyor. Bin 260 öğrenci, burada eğitim öğretim hayatını güzel bir şekilde gerçekleştirecekler. İlkokul öğretmenim Saadet hoca da burada. Aradan 36 yıl geçti ve biz ilk defa bugün karşılaşabildik. Hocamın ellerinden öpüyorum" dedi.

Vali Münir Karaloğlu da pandemiden en çok eğitim sektörünün etkilendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Neredeyse çocuklarımız, 1,5 yıldır doğru düzgün okula devam edemedi. Yüz yüze eğitim, okullarda eğitim önemli. 2021- 2022 eğitim öğretim yılında geçen hafta 6 Eylül itibarıyla Diyarbakır'ımızda da bin 732 okulumuzda, 26 bin 177 öğretmenimizle ve 462 bin 250 öğrencimizle eğitim ve öğretime başladık. İnşallah bu sene alacağımız tedbirlerle eğitime bir daha ara vermek zorunda kalmadan, eğitimi tamamlarız diye temenni ediyoruz. Hala Diyarbakır'da aşısını olmayan öğretmenlerimiz var, sayıları çok değil. Ama öncelikle öğretmenlerimizin bu konuda bize, topluma hem yardımcı olması hem öncü ve önder olması gerekir. Onun için bugüne kadar aşısını yaptırmamış, yaptıramamış bütün öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde aşı problemini çözmeleri gerekir. Mehmet Cansız Ortaokulu'nun hayırlı olmasını, bu güzel okulu yapıp bağışlayan Mehmet Cansız ve ailesine tekrar Diyarbakır halkı adına il valisi olarak teşekkürlerimi şükranlarımı ifade ediyorum."