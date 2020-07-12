Diyarbakırlı iş kadını Hülya Aşkan dünyaevine girdi - Son Dakika

Diyarbakırlı iş kadını Hülya Aşkan dünyaevine girdi

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakırlı iş kadını Hülya Aşkan, bir kargo firmasının depo müdürü olan İbrahim Dedeoğlu ile hayatlarını birleştirdi.

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakırlı iş kadını Hülya Aşkan, bir kargo firmasının depo müdürü olan İbrahim Dedeoğlu ile hayatlarını birleştirdi.


Diyarbakır Bella Garden Kır Düğün Salonunda yapılan düğüne iş ve meslek camiasının tanınmış isimleri katıldı. Burada kıyılan nikahla dünya evine giren Hülya Aşkan ve İbrahim Dedeoğlu çiftinin mutlulukları gözlerinden okundu. Düğün törenine katılan yüzlerce davetli, korona virüs salgını nedeni ile alınan tedbirlere uyarak gece saatlerine kadar gönüllerince eğlendi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Diyarbakırlı iş kadını Hülya Aşkan dünyaevine girdi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:29 Merih Demiral, 7 ay aradan sonra yeşil sahalara geri döndü 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:10 Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 25'e çıktı 15:40 Vida'nın menajerine ödenecek 15 milyon TL'lik kayıp sözleşme ortaya çıktı 15:29 Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 15:04 Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin 14:15 Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 11:18 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi 10:56 Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
Merih Demiral, 7 ay aradan sonra yeşil sahalara geri döndü
16:29
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
16:10
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 25'e çıktı
16:08
Vida'nın menajerine ödenecek 15 milyon TL'lik kayıp sözleşme ortaya çıktı
15:40
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
15:29
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
15:25
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
15:04
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
14:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 17:02:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakırlı iş kadını Hülya Aşkan dünyaevine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]