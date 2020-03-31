Diyarbakırlı işletmeci otellerinin kapılarını ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına açtı - Son Dakika
Son Dakika Genel Diyarbakırlı işletmeci otellerinin kapılarını ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına açtı - Son Dakika

Diyarbakırlı işletmeci otellerinin kapılarını ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına açtı

6 saat önce

Diyarbakırlı işletmeci otellerinin kapılarını ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına açtı Diyarbakırlı işletmeci Mehmet İpek, korona virüs salgını nedeni ile gecelerini gündüzlerine katarak çalışan sağlık personellerinin otellerinde ücretsiz kalabileceğini açıkladı.

Diyarbakırlı işletmeci otellerinin kapılarını ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına açtı

DİYARBAKIR - Diyarbakırlı işletmeci Mehmet İpek, korona virüs salgını nedeni ile gecelerini gündüzlerine katarak çalışan sağlık personellerinin otellerinde ücretsiz kalabileceğini açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanlarına bir destek de Diyarbakırlı iş adamı Mehmet İpek'ten geldi. İpek, korona virüs salgını nedeni ile evlerinden ve ailelerinden uzakta kalan sağlık çalışanlarının Diyarbakır ve Mardin'de bulunan otellerinde ücret ödemeden kalabileceklerini söyledi. Otellerinin sezonluk bakımda olduğunu fakat her iki otelde de çalışmaları hızlandırarak şimdilik 20'şer odanın hazır hale getirildiğini kaydeden İpek toplam 40 odayı virüs salgınıyla mücadele süresince sağlık çalışanlarına ücretsiz bir şekilde tahsis edeceklerini belirti. İpek, "Sağlık çalışanları bizimle çok fazla ilgileniyor. Biz hastanelerde çok çektik sağlık çalışanların hakları üzerimizde çok var. Keşke imkanımız olsaydı bizi çok çok rahatlatacak daha fazla bir şeyler yapabilseydik. Biz diyoruz ki, kapılarımız burada ve Mardin'de bize ait olan otelimiz var, onlara açıktır. Onları ağırlamaktan büyük onur duyarız. Onlara hizmet etmekte aynı oranda mutluluk duyarız. Gelsinler bizimde katkımıza olsun. Yatabilirler, kalabilirler. Hazır olan bütün odalarımız burada ve Mardin'de kendilerinin hizmetine sunmaya hazırız" dedi.

Diyarbakırlı işletmeci otellerinin kapılarını ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına açtı

Çin Halk Cumhuriyeti, Mehmet İpek, Diyarbakır, Mardin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:55 Kaynak: İHA

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