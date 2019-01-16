Son Dakika Haberleri: Diyarbakırlı Judoculardan İki Madalya

Diyarbakırlı Judoculardan İki Madalya

1 saat önce

Elazığ'da düzenlenen Okullararası Judo Gençler Grup Şampiyonasında Diyarbakırlı sporcular iki madalya elde etti.

Diyarbakırlı Judoculardan İki Madalya, System.String[]
Elazığ'da düzenlenen Okullararası Judo Gençler Grup Şampiyonasında Diyarbakırlı sporcular iki madalya elde etti.

Elazığ'da 12-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen müsabakalara, 18 ilden, 137 sporcu katıldı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakaların ardından 66 kiloda Yusuf Özkaya birinci ve 60 kiloda yarışan Yunus Daşçı üçüncü oldu. 50 kiloda mindere çıkan Hasan Can Efeoğlu ise şampiyonayı beşinci olarak tamamladı. Judo Milli Takım Antrenörü Osman Gökcül, Elazığ'da yapılan müsabakalarda Diyarbakırlı sporcuların önemli derecelere imza attığını söyledi. Gökcül, iki gün süren müsabakalara 3 sporcuyla katıldıklarını ve iki madalya elde ettiklerini belirtti. Gökcül, "137 sporcunun yer aldığı müsabakalar oldukça çekişmeli geçti. Her sıklette, iyi sporcuların yer aldığı müsabakalarda Yusuf Özkaya ve Yunus Daşçı madalya elde ederek, Diyarbakır'ı Türkiye Yarı Finallerinde temsil etme hakkını elde ettiler. Onları elde ettikleri derecelerden dolayı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Gökcül, kendilerine her türlü desteği veren Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'e teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Elazığ, Spor
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