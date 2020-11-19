Diyarbakırlı kadınlar atık malzemelerden 'Göç mağduru kadınları' anlattı - Son Dakika

Diyarbakırlı kadınlar atık malzemelerden 'Göç mağduru kadınları' anlattı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kendilerine Metal Kolektfi adını veren bir grup kadın sanatçı, çoğunluğu atık malzemelerden 'Göç mağduru kadınlar' temalı sanat çalışması gerçekleştirdi. Kısıtlı ve atık malzemelerden 1 yılda yapılan 400 eserin satışı gerçekleştiği takdirde, gelirin göç mağduru kadınlar için kullanılacağı belirtildi.

Diyarbakır'da sanat faaliyetlerinde bulunan Hediye Yaşar, yaklaşık 30 kadınla birlikte çeşitli sanat çalışmaları gerçekleştiriyor. Kendilerine Metal Kolektif adını veren kadınlar, son yıllarda artan göçler nedeniyle istişareler sonrasında 'Göç mağduru kadınlar' temalı sanat çalışması başlattı. Kısıtlı imkanlarla yola çıkılan kadınlar, sanat çalışmasında atık malzemelerden 400 eseri 1 yılda tamamladı. Sanatçı Hediye Yaşar, tüm dünya kadınlarına ithafen yapılan 400 eserin satışının gerçekleşmesi durumunda gelirin göç mağduru kadınlara bağışlanacağını açıkladı.

Atık malzemelerden sanat eseri çıkardılar

Sanatçı Hediye Yaşar, çalışmalarının aslında başlangıç noktası olmadığını, ortadan bir yerden başladıklarını söyledi. İlk sergisinin 2018'de bir solo sergisi olduğunu ifade eden Yaşar, "Serginin teması kadınlardı. 20 adet, 30 santim uzunluğunda bunların biraz daha minyatür hallerini yürüyen kadın yapmıştık. Sonrasında insanlar ve kadınlar bundan çok etkilendiler. Bunu konuştuk, bunun üzerine toplantılar aldık. O dönem göç gündemde olan ve aslında her zaman gündem de olan bir şey. Yersizleşme ve yurtsuzlaşma. Aktivist yaklaşık 30 kadın bir araya gelerek bununla ilgili ne yapabiliriz diye düşündük. Sonra bir maliyet çıkarttık. Maliyet çok yüksek. Atık malzeme bulabileceğimiz yerlerle diyaloğa girdik. Attık malzemelerimiz İstanbul'dan geldi. Küçük bütçelerle demirlerimizi aldık. Sanayi ve Ticaret Odası polyesterlerimizi karşıladı. Biz de küçük bir kumbara oluşturduk, kiramızı ve masraflarımızı karşılayacak bir şekilde bir araya getirdik. Yaklaşık 1 ay yorucu ve keyifli bir süreç geçirdik" dedi.

"Çalışma dünya kadınlarına ithafen yapıldı"

Amaçlarının kadının sanat ve duygusal algısı ile bir nesne oluşturup objektifleri göçe çevirmek olduğunu vurgulayan Yaşar, "Grubumuzun adı Metal Kolektif koyduk. Metal Kolektif olmasının sebebi de kadınlar bu süreçte bütün mekansal alanlara girdiler. Kadınlar bu süreçte her şeyin üstesinden geldiler. Demiri de büktük, bunlar taşınırken ağır nesneler. Taşıdık, boyadık. Amacımız bin veya 2 bin taneydi. Fakat koşullarımız 400 adet yapmaya elverişli oldu. 400 adeti yaklaşık 1 yılda tamamlayabildik. Tamamen kendimize mal etmiyoruz. Kimsenin de kendine mal etmesini istemiyoruz. Bu, tamamen tüm dünya kadınlarına ithafen yapılmış, göç mağdurları için yapılmış bir çalışma. Yakın zamanda bunlar bir alanda sergilenecekler, herkesi bekliyoruz. Eğer satışları gerçekleşirse göç mağdurlarına bağışta bulunacağız" şeklinde konuştu.