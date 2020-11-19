Diyarbakırlı kadınlar atık malzemelerden 'Göç mağduru kadınları' anlattı - Son Dakika

Diyarbakırlı kadınlar atık malzemelerden 'Göç mağduru kadınları' anlattı

19.11.2020 10:29

Diyarbakırlı kadınlar atık malzemelerden 'Göç mağduru kadınları' anlattı Diyarbakır'da kendilerine Metal Kolektfi adını veren bir grup kadın sanatçı, çoğunluğu atık malzemelerden 'Göç mağduru kadınlar' temalı sanat çalışması gerçekleştirdi.

Diyarbakırlı kadınlar atık malzemelerden 'Göç mağduru kadınları' anlattı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kendilerine Metal Kolektfi adını veren bir grup kadın sanatçı, çoğunluğu atık malzemelerden 'Göç mağduru kadınlar' temalı sanat çalışması gerçekleştirdi. Kısıtlı ve atık malzemelerden 1 yılda yapılan 400 eserin satışı gerçekleştiği takdirde, gelirin göç mağduru kadınlar için kullanılacağı belirtildi.

Diyarbakır'da sanat faaliyetlerinde bulunan Hediye Yaşar, yaklaşık 30 kadınla birlikte çeşitli sanat çalışmaları gerçekleştiriyor. Kendilerine Metal Kolektif adını veren kadınlar, son yıllarda artan göçler nedeniyle istişareler sonrasında 'Göç mağduru kadınlar' temalı sanat çalışması başlattı. Kısıtlı imkanlarla yola çıkılan kadınlar, sanat çalışmasında atık malzemelerden 400 eseri 1 yılda tamamladı. Sanatçı Hediye Yaşar, tüm dünya kadınlarına ithafen yapılan 400 eserin satışının gerçekleşmesi durumunda gelirin göç mağduru kadınlara bağışlanacağını açıkladı.

Atık malzemelerden sanat eseri çıkardılar

Sanatçı Hediye Yaşar, çalışmalarının aslında başlangıç noktası olmadığını, ortadan bir yerden başladıklarını söyledi. İlk sergisinin 2018'de bir solo sergisi olduğunu ifade eden Yaşar, "Serginin teması kadınlardı. 20 adet, 30 santim uzunluğunda bunların biraz daha minyatür hallerini yürüyen kadın yapmıştık. Sonrasında insanlar ve kadınlar bundan çok etkilendiler. Bunu konuştuk, bunun üzerine toplantılar aldık. O dönem göç gündemde olan ve aslında her zaman gündem de olan bir şey. Yersizleşme ve yurtsuzlaşma. Aktivist yaklaşık 30 kadın bir araya gelerek bununla ilgili ne yapabiliriz diye düşündük. Sonra bir maliyet çıkarttık. Maliyet çok yüksek. Atık malzeme bulabileceğimiz yerlerle diyaloğa girdik. Attık malzemelerimiz İstanbul'dan geldi. Küçük bütçelerle demirlerimizi aldık. Sanayi ve Ticaret Odası polyesterlerimizi karşıladı. Biz de küçük bir kumbara oluşturduk, kiramızı ve masraflarımızı karşılayacak bir şekilde bir araya getirdik. Yaklaşık 1 ay yorucu ve keyifli bir süreç geçirdik" dedi.

"Çalışma dünya kadınlarına ithafen yapıldı"

Amaçlarının kadının sanat ve duygusal algısı ile bir nesne oluşturup objektifleri göçe çevirmek olduğunu vurgulayan Yaşar, "Grubumuzun adı Metal Kolektif koyduk. Metal Kolektif olmasının sebebi de kadınlar bu süreçte bütün mekansal alanlara girdiler. Kadınlar bu süreçte her şeyin üstesinden geldiler. Demiri de büktük, bunlar taşınırken ağır nesneler. Taşıdık, boyadık. Amacımız bin veya 2 bin taneydi. Fakat koşullarımız 400 adet yapmaya elverişli oldu. 400 adeti yaklaşık 1 yılda tamamlayabildik. Tamamen kendimize mal etmiyoruz. Kimsenin de kendine mal etmesini istemiyoruz. Bu, tamamen tüm dünya kadınlarına ithafen yapılmış, göç mağdurları için yapılmış bir çalışma. Yakın zamanda bunlar bir alanda sergilenecekler, herkesi bekliyoruz. Eğer satışları gerçekleşirse göç mağdurlarına bağışta bulunacağız" şeklinde konuştu.

Diyarbakırlı kadınlar atık malzemelerden 'Göç mağduru kadınları' anlattı
Diyarbakırlı kadınlar atık malzemelerden 'Göç mağduru kadınları' anlattı
Diyarbakırlı kadınlar atık malzemelerden 'Göç mağduru kadınları' anlattı
Diyarbakırlı kadınlar atık malzemelerden 'Göç mağduru kadınları' anlattı

Sanatçı, Metal, Kadın, GÖÇ, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakırlı kadınlar atık malzemelerden 'Göç mağduru kadınları' anlattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ayhan Akman'dan koronavirüse yakalanan Arda Turan için korkutan iddia: Ateşi 39'a çıkmış Türk Bilim insanı Uğur Şahin'den koronavirüs aşısı müjdesi: Dağıtıma 25 Aralık'tan önce başlayabiliriz ABD, 30 dakikada sonuç veren koronavirüs test kitinin evde kullanımına izin verdi Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu İkinci el araç satışları durma noktasına geldi Gözler Merkez Bankası'nın Para Politikası toplantısına çevrildi! Piyasalar faiz artırımı bekliyor Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız
Evlilikleri kısa sürdü! Sıla ve Hazer Amani çifti boşanacaklarını açıkladı Evlilikleri kısa sürdü! Sıla ve Hazer Amani çifti boşanacaklarını açıkladı         
10:56
Gram altın 460 liradan işlem görüyor Gram altın 460 liradan işlem görüyor         
10:49
Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç bile bu lezzetin müdavimi oldu Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç bile bu lezzetin müdavimi oldu         
10:32
Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu         
10:02
Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var         
09:46
Vaka sayısı düşmezse hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir Vaka sayısı düşmezse hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir         
09:35
Başına taş düşen işçi feci şekilde can verdi! Kan donduran anlar kamerada Başına taş düşen işçi feci şekilde can verdi! Kan donduran anlar kamerada         
09:23
Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada         
07:55
23 yaşındaki genç kız 11. kattan atlayarak yaşamına son verdi 23 yaşındaki genç kız 11. kattan atlayarak yaşamına son verdi         
06:53
Eşinin sırtından bıçakladığı adam kanlar içinde kapının önünde bulundu Eşinin sırtından bıçakladığı adam kanlar içinde kapının önünde bulundu         
03:28
Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun         
23:18
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi         
21:23
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı         
17:33
Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu         
17:25
4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada         
14:54
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 11:10:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakırlı kadınlar atık malzemelerden 'Göç mağduru kadınları' anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei