Diyarbakırlı kadınlar belediyenin sunduğu imkanla oluşturdukları bahçede çilek hasat ediyor - Son Dakika

Diyarbakırlı kadınlar belediyenin sunduğu imkanla oluşturdukları bahçede çilek hasat ediyor

19.05.2021 11:19
Diyarbakırlı kadınlar belediyenin sunduğu imkanla oluşturdukları bahçede çilek hasat ediyor, System.String[]

Diyarbakır'ın Bismil Belediyesince tahsis edilen tarlada yaklaşık 5 aydır emek veren kadınlar, çilek hasadına başladı.

Diyarbakır'ın Bismil Belediyesince tahsis edilen tarlada yaklaşık 5 aydır emek veren kadınlar, çilek hasadına başladı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'in talimatıyla kadınların sosyal ve ekonomik anlamda kalkınmalarını sağlamak amacıyla Bismil Kadın Kooperatifi kuruldu.

Kooperatifte faaliyet yürüten kadınlar, bütün giderleri belediye tarafından karşılanan ve uzman mühendisler gözetiminde kendileri için ayrılan yaklaşık 45 bin metrekare alanda çilek, domates, patlıcan, biber, salatalık ve çörek otu ekimini gerçekleştirdi.

Yaklaşık 5 ay önce 5 bin 700 metrekare alanda toprakla buluşturdukları 25 bin fideye gözleri gibi bakan kadınlar, yoğun emeğin ardından olgunlaşan çilekleri hasat etmeye başladı.

Kadınlar, kendi ayakları üstünde durmanın ve aile bütçesine katkı sağlamanın da heyecanını yaşıyor.

"Güçlü kadın demek, güçlü insan ve Türkiye demek"

Türkmen, AA muhabirine, bu yıl kurdukları kadın kooperatifinin ilk projesinin çilek bahçesi olduğunu, yılın başından itibaren kadınların bahçede emek sarf ettiğini söyledi.

Çileklerin hasadının yapıldığını aktaran Türkmen, bahçede 30 kadının 2 uzman mühendis eşliğinde üretim gerçekleştirdiğini belirtti.

Türkmen, üretilen ürünlerin kadınlar tarafından satılacağını ifade ederek, "Kimi ürünler ham olarak satılacak kimi de kadın kooperatifi bünyesinde Bismil Belediyesi ve Ticaret Bakanlığı eş finansmanıyla kurulan mutfağımızda marmelat, çilek kurusu ve reçel olarak raflarda yerlerini alacak." dedi.

Kadınlara çilek yetiştiriciliğini öğrettiklerini anlatan Türkmen, her yıl 30 kadına çilek yetiştirmeyi göstereceklerini kaydetti.

Türkmen, projede yer alan kadınların gelecek yıl kendi tarlalarında kuracakları bahçeler için yardımlarının süreceğini belirterek, projeyi ileriki yıllarda daha da büyütülerek devam ettireceklerini vurguladı.

Maddi anlamda yetersiz olan kadınları iş sahibi yapmayı hedeflediklerine işaret eden Türkmen, bölgede kadınları güçlendirmek istediklerini dile getirdi.

"Güçlü kadın demek, güçlü insan ve Türkiye demek. Kadınlarımızı ekonomik anlamda yetiştirerek hem evlerine ek bir gelir sağlamayı hedefliyoruz hem de daha iyi bir Bismil, daha iyi bir Türkiye hayal ediyoruz." diyen Türkmen, amaçlarının küçük tarlalardan büyük gelirler elde etmek olduğunu söyledi.

Türkmen, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanları 5 dönüm tarlalarında sadece buğday ve mısır yetiştirmeye değil, katma değeri daha yüksek olan ürünler yetiştirmeye teşvik ediyoruz. Hatta işleyerek raf ömrünü uzattığımızda bunların oluşturacağı katma değerin daha yüksek olacağını kadınlarımıza göstermek istiyoruz. Bu alanda hem bölgede yetiştiğini bildiğimiz ürünleri deniyoruz hem de aynı zamanda Bismil'de henüz hiç denenmemiş safran gibi katma değeri yüksek ürünleri de bu yıl hayata geçirmeyi planlıyoruz. Çilek de Bismil için bu yönde yetiştirdiğimiz bir ürün oldu."

"Çilek sayesinde evimize ekmek götüreceğiz"

Projede yer alan kadınlardan 4 çocuk annesi Zeynep Şimşek de kadın kooperatifi faaliyetlerine katılmadan önce evde çocuklarına baktığını ve ev işlerini yaptığını anlattı.

Bahçede büyük emekle çilekleri yetiştirdiklerini aktaran Şimşek, "Çocuğumu nasıl büyütmüşsem çilekleri de aynı şekilde yetiştirdim. Büyük emek verdik." diye konuştu.

Yetiştirdikleri çilekleri satışa sunacaklarını dile getiren Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çilek sayesinde evimize ekmek götüreceğiz. Bugüne kadar hiç para kazanmadım. Eşim evde, ben tarlaya geliyorum. Eve ekmek götüreceğim için çok mutluyum. Eşim şu an çalışmıyor, iş bana düştü, ben eve ekmek götüreceğim. Çok güzel bir his, mutluluk duyuyorum. Yeni insanlarla, doğayla tanışıyoruz. Gururluyuz. Çocuklarımız, eşimiz bizimle gurur duyuyor."

Bismil Belediyesine teşekkür eden Şimşek, bundan böyle tarla kiralayıp çilek yetiştirebileceğini belirtti.

Leyla Çelik ise projenin çok güzel olduğunu dile getirerek, "Çok mutluyuz, hasadı bu kadar erken beklemiyorduk. Çileklerin yetiştiğini gördüğümüzde ekip olarak çok mutlu olduk. Daha önce evdeydim. Çilekle tanıştığım günden beri ileride kendi tarlamda da çilek yetiştirebileceğimi, maddi ve manevi olarak yükselebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hamza Türkmen, Diyarbakır, Türkiye, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakırlı kadınlar belediyenin sunduğu imkanla oluşturdukları bahçede çilek hasat ediyor - Son Dakika


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