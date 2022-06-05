Diyarbakırlı kadınlar Gaziantep ve Şanlıurfa'yı gezdi - Son Dakika
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Diyarbakırlı kadınlar Gaziantep ve Şanlıurfa'yı gezdi

05.06.2022 17:04
Diyarbakırlı kadınlar Gaziantep ve Şanlıurfa'yı gezdi

Diyarbakır'da Aile Destek Merkezindeki (ADEM) kursiyer kadınlar, Gaziantep ve Şanlıurfa'nın tarihi, doğal ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Diyarbakır'da Aile Destek Merkezindeki (ADEM) kursiyer kadınlar, Gaziantep ve Şanlıurfa'nın tarihi, doğal ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

ADEM'de faaliyet yürüten kadınların günlük yaşamın stresinden uzaklaşıp eğlenceli vakit geçirmesi için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda Gaziantep ve Şanlıurfa gezisine katılan 659 kadın, Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Gaziantep Şahinbey Milli Mücadele Müzesini gezdi. Şanlıurfa'da sıra gecesine katılan kadınlar daha sonra Halfeti ilçesinde tekne turu yapıp tarihi ve kültürel merkezleri ziyaret etti.

ADEM Koordinatörü Arzu Çetin, Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner'in koordinesinde ilçede yaşayan kadınlar için düzenlenen organizasyon ile tarihi ve kültürel değere sahip iki kenti gezdiklerini dile getirdi.

Öncelikli hedeflerinin kadınlara meslek edindirmek olduğunu dile getiren Çetin, "Sonrasında psikolojik olarak kadınlarımıza destek oluyoruz. Salgın döneminde kadınlarımız çok yoruldu ve yıprandı. Biz de onların güzel vakit geçirmesi için bu organizasyonu yaptık." dedi.

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Kaynak: AA

Hayvanat Bahçesi, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakırlı kadınlar Gaziantep ve Şanlıurfa'yı gezdi - Son Dakika

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