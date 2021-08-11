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Diyarbakırlı kadınlar ilham veriyor - Son Dakika

Diyarbakırlı kadınlar ilham veriyor

11.08.2021 12:00

- Diyarbakırlı kadınlar ilham veriyor Diyarbakır merkez Sur ilçesinde huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte kadınlar da artık çok daha güvende.

- Diyarbakırlı kadınlar ilham veriyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır merkez Sur ilçesinde huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte kadınlar da artık çok daha güvende. Sur ilçesi Saraykapı'da restorasyon çalışmalarının bitmesiyle birlikte burada kadınlar kendi işini kuruyor ve hayallerinin peşinden gidiyor.

9 aydır Saraykapıda iki arkadaş olarak hem üretim hem de satışını yaptıkları hediyelik eşya dükkanı açmak için zorluklarla başladıklarını söyleyen Ferah Kutlu ve ortağı Yazgül Yavuz, emin adımlarla bu yolda ilerlemeye devam ediyor. Kadın işletmecilerden biri olan Ferah Kutlu "Yeni işletmeciyim. Ortağım Yazgül ile birlikte daha yeni esnaflık yapmaya başladık. Bu işe başlarken ailem ve çevrem bu işin üstesinden geleceğimi düşünüyordu zaten. Önceden ağabeyimin yanında çalışıyordum. Orada 3 yıl boyunca işletmecilik yaptım. Kendi işimi kurma fikri de biranda gelişti. Ortağım olan Yazgül'ü aradım ve gel beraber dükkan açalım dedim ve sonra bu şirin dükkana talip olduk. Ortağımın da el becerisi yüksek, biz kendimiz hem üretip hem de satışını yapabiliriz diye düşündük resim olsun el yapımı çanta olsun kapı süsleri takı tasarımı bunları yapmaya başladık, aylarca pandemiden dolayı zorluk çektik, ama bölgede şimdi tanınmaya başladık. Biraz daha iyi bu süreci atlatırsak çok daha iyi olacağına inanıyorum. Pandemi süreci sıkıntılı bir süreçti, 9 ay oldu burayı açalı ama biz yılmadık. Güzel anlarımız oldu, acılı anlarımız oldu, ne kadar zorlanırsanız zorlanın, ne kadar maddi sıkıntılar çekerseniz çekin yine de insanların kendine ait bir yer açması üretim yapabilmesi yani kendi ayaklarının üzerinde durması çok güzel bir şey. Her zaman olduğu gibi biz kadınlar pes etmiyoruz, umudumuzu yitirmiyoruz. Güzel tepkiler de aldık mesela kadın esnaf olan komşularımız destek veriyorlardı. Burası Diyarbakır'ın turistik yeri, pandemi sonrasında işlerimizin düzeleceğini ümit ediyoruz" dedi.

"Bize yapılan olumsuz yorumlar yıldırmadı, güçlendirdi"

Hayallerinin peşinden ülke ekonomisine ve üretime destek olmayı hedefleyen Ferah Kutlu; "Buradaki bir esnaf bize sizdeki de iyi cesaret dükkan açtınız çok şaşırdık normalde bu pandemi döneminde çok zor dediler ama bu bizi motive etti yıldırmadı. Bundan sonraki süreçte dükkanımı büyütmek de isterim yani farklı şubeler de açmak isterim. Pes etmek yok, her şey güzel olacak umudumuzdu da kaybetmiyoruz. El emeği olarak kapı süsleri yapıyoruz mangnetler yapıyoruz çanta tadilatımız var, resim yapıyorum yani ben resimede böyle büyük bir aşkla bağlıyım, deri cüzdan deri çanta yapıyoruz takı tasarımlarımız var, yani şöyle söyleyeyim bu süreci biraz daha atlatabilirsek daha büyük hayallerimiz de var, güzel şeyler yapmak istiyoruz. Müşterilerimizden iyi tepkiler alıyoruz burada özellikle gezen kadınlar bizi gördükleri zaman çok hoşlarına gidiyor kadınların kendi ayaklarının üzerinde durması herkesi mutlu ediyor. Onlara da ilham verdiğimizi söylüyorlar bu bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Diyarbakırlı kadınlar ilham veriyor
Diyarbakırlı kadınlar ilham veriyor
Diyarbakırlı kadınlar ilham veriyor
Diyarbakırlı kadınlar ilham veriyor
Diyarbakırlı kadınlar ilham veriyor
Diyarbakırlı kadınlar ilham veriyor

Diyarbakır, Pandemi, Esnaf, Sur, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakırlı kadınlar ilham veriyor - Son Dakika Ekonomi


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