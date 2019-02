Diyarbakırlı Kadınlar, Oturdukları Yerden Kendi İşlerinin Patronu Oldu

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakırlı ev kadınları, bir kozmetik firmasının desteği ile kendi işlerinin patronu oldu.

Diyarbakır'da kozmetik firmasının desteğini alan bir grup kadın, kendilerine gönderilen ürünleri satarak gelir kapısı oluşturdu. Sattıkları her üründen prim elde eden kadınlar, mesailerini bile kendileri belirledikleri iş sayesinde evlerinin geçimine katkı sunmaya başladı. Kimisi kazandığı parayla çocuğunun okul ihtiyaçlarını karşılarken kimisi de daha iyi bir gelecek kurmak için birikim yapmayı tercih ediyor. Bir yandan para kazanan kadınlar, diğer yandan da farklı kadınlara ulaşarak onların da hayatlarını değiştirmeye gayret gösteriyor. Kendi işlerini yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten kadınlar, kendilerini geliştirdiklerini ve sosyalleşme fırsatı bulduklarını söyledi.



Arkadaşı sayesinde tanıştı



Firmanın toplantılarına katılan 50 yaşındaki Makbule Saçma, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, buradan kazandığı para sayesinde çocuklarına özel ders vermeleri için hoca tutabildiğini söyledi. Saçma, "2013 yılından beri bu firmada çalışıyorum. Sur'da çıkan olaylar sonrası bir arkadaşımın vasıtası ile firmayla tanıştım. Kazanç sistemi olsun, ürünleri olsun gerçekten bana çok cazip geldi. Kullandım, hem sağlık açısından hem kazanç açısından gerçekten çok güzel. Şu anda kullanıyorum arkadaşlara da tavsiye etim onlarda kullandı ve böylelikle grup oluşturdum. Hem kazan hem kazandır şeklinde benim sayemde başkaları da kazanıyor. Eşim önceleri karşı çıktı sonra tabi para kazanınca o da destek olmaya başladı. Çocuklarıma, oğluma özel ders verdim. Okul ihtiyaçlarını karşıladım. Bu anlamda aileme tabi ki destek oluyorum" dedi.



"Eşimle birlikte bu işi yapacağız"



Çalışma saatlerini kendilerinin ayarlamasının çok güzel olduğunu kaydeden 43 yaşındaki Zeliha Özbek ise, ilerleyen dönemlerde eşi ile birlikte işi yapacaklarını söyledi. Özbek, "Çalışıyoruz ve para da kazanıyoruz. Mesai saatleri, bir ev hanımı için gayet makul. Yani kendi mesai saatlerimizi kendimiz ayarlıyoruz. Bir ev hanımı için ideal bir meslek, 5 yıldır bu işi yapıyorum, gayet tatmin edici bir primim var evime iyi bir katkı sağlıyorum. Her şeyden önce bir ev hanımı olarak kendi paramı kazanarak ayaklarımın üzerinde durabildiğim için mutluyum. Bir ev hanımı için en güzel duygu, bir şeyleri başarabildiğini görmesidir. Eşim ilk etapta sıcak bakmamıştı ama artık eşim bana destek oluyor ve her daim yanımda, destekçim. Aile şirketi gibi ilerleyen yıllarda eşimle de bu işi yapmayı planlıyoruz. Burada çok güzel kazançlar var çok iyi mesleklerden alınan maaşlardan daha güzel primler alabiliyoruz" diye konuştu.



Bu işe kendi okul masraflarını çıkarmak için başladığını anlatan 26 yaşındaki Nesime Daşçı, işi ev hanımları ve öğrencilerin rahatlıkla yapabileceğini söyledi. Daşçı, işlerinin patronu kendileri olduğunu ve mesailerini de kendilerinin belirlediğini dile getirdi.



"15 bin liraya kadar kazanan kadınlar var"



Şirketin bölge müdürlüğünü yapan 40 yaşındaki Sevim Çeper de, toplamda 35 bin kişiyi yönettiğini söyledi. Şirketin tamamıyla yerli bir firma olması aynı zamanda doğrudan satış sistemi olduğu için her kadının oturduğu yerden para kazanma fırsatı yakaladığına değinen Çeper, "Biz de bu kazanç fırsatını buradaki tüm kadınlara sağlamak ve kadınların hayatına dokunmak istedik. Burada sadece biz para kazandırmıyoruz, aynı zamanda kişiyi eğitiyor, sosyal anlamda geliştiriyoruz. Birçok arkadaşımız uygulamanın terapi gibi geldiğini söylüyor, her anlamda katkı sağlıyoruz. Bu kazancı kendi eş, dost ve arkadaşlarına göstererek satış yapmalarını, bunu da bu şekilde para kazanmasını sağlıyoruz. Diyarbakır'da olan arkadaşlarımız arasında 7 bin lira, 15 bin lira kazanan kadınlarımız var" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

