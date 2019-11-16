Son Dakika Haberleri: Diyarbakırlı kadınlar sonbahar güneşinin tadını halayla çıkardı
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Diyarbakırlı kadınlar sonbahar güneşinin tadını halayla çıkardı

6 saat önce

Diyarbakır'da Aile Destek Merkezindeki (ADEM) kursiyer kadınlar, güneşli sonbahar gününü değerlendirerek tarihi Eğil ilçesini gezdi.

Diyarbakırlı kadınlar sonbahar güneşinin tadını halayla çıkardı, System.String[]

Diyarbakır'da Aile Destek Merkezindeki (ADEM) kursiyer kadınlar, güneşli sonbahar gününü değerlendirerek tarihi Eğil ilçesini gezdi.

Bağlar Kaymakamlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Bağlar Aile Destek Merkezinden (ADEM) istifade eden kadınların günlük yaşamın stresinden sıyrılarak eğlenceli vakit geçirmesi için etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda otobüslerle tarih ve doğa turizminin önemli merkezlerinden olan Eğil turunda bulaşan kadınlar, isimleri Kur'an-ı Kerim'de geçen 25 peygamberden Zülkifl ile Elyesa peygamberlerin kabirlerinin bulunduğu ziyaret tepesini gezdi. Daha sonra baraj gölünde tekne gezintisi yapan kadınlar, çalan müzikle halay çekti.

ADEM Koordinatörü Arzu Çetin, AA muhabirine, sonbaharın son günlerini değerlendirmek için ilçede yaşayan kadınları düzenledikleri gezi organizasyonuyla bir araya getirdiklerini dile getirdi. Aile destek merkezi olarak sadece kurs düzenlemediklerini ifade eden Çetin, "Öncelikli hedefimiz kadınlara meslek edindirmek. Sonrasında psikolojik olarak destek oluyoruz. Yeri geldiğinde düğünlerde gidip halay da çekiyoruz yeri geldiğinde taziye ziyaretlerine gidiyoruz." dedi.

"Çok güzel bir gün geçirdik"

Bağlar ADEM'de el sanatları kursiyeri Çiğdem Müge Rençber, "Eğil'e geldik ve ilk olarak türbe ziyaretlerimizi yaptık. Tekne turu yaptık, yedik, içtik hanımlar olarak eğleniyoruz. Çok güzel bir gün geçirdik. Böyle bir imkan sunduğu için Kaymakamlığımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Güzel bir gün geçirdiklerini aktaran kursiyerlerden Emine Koçak ise "Psikolojimize çok iyi geliyor. Bizim için güzel ortam oluyor. Usta öğreticilerimiz her konuda bize yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

Düzenlenen etkinliklerin kadınlara moral verdiğini belirten kuaförlük programı kursiyerlerinden Şevval Eksik, kadınların meslek edinerek topluma kazandırıldığını aktardı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:38 Kaynak: AA
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