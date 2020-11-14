Diyarbakırlı kantincilerden bir gazetede yer alan iddialara tepki - Son Dakika

Diyarbakır Kantin İşletmecileri Derneği, bir gazetede yer alan "Dersimiz Domuzbağı" başlıklı köşe yazısındaki kantincilerle ilgili iddiaları eleştirdi.

Dernek Başkanı Berat Seyithan Atabey, gazetecilere yaptığı açıklamada, günlük bir gazetede kendini gazeteci sanan ama işi gücü "iftira ve tetikçilik" olan bir gazetecinin iftira dolu yazısında kantin işletmecilerini töhmet altında bıraktığını söyledi.

Kantin işletmeciliğini her önüne gelenin yapamayacağını, bir eğitiminin olduğunu, MEB, Tarım ve İçişleri olmak üzere 3 bakanlığın ayrı ayrı kriterlerinin olduğunu, bununla beraber her yıl işletmeci ve elemanlarının sabıka kaydına bakıldığını belirten Atabey, şöyle dedi:

"Tetikçi gazetecinin iftiralarının asılsız ve yalan olduğu çok açıktır. Söz konusu yazıda kantinci esnafı karalanıp töhmet altında bırakılmaktadır. Bu sadece basit bir iftira değildir. 8 aydır iş yapamayan evine ekmek götüremeyen, şimdi ise okullar yarım yamalak açılmışken kar edemiyorken sırf öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için zararına da olsa açık kalan koca bir meslek grubuna yapılan iftiradır."

Hiçbir araştırmaya gerek duymadan sadece çirkin hesaplarla iftira atmak kin, nefret ve tükenmişliğin sonucu olduğunu aktaran Atabey, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz yanlış olan hiçbir iftirayı ve saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Bu tür iftiralara asla müsaade etmeyeceğiz, göz yummayacağız. Sonuna kadar hukuk içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Cadı avını başlatmak isteyen bu gazetecinin asgari gazetecilik ilkelerinden ve ahlakından nasibini almadığı ve gazetecilik değil tetikçilik yaptığı kamuoyunun malumudur. Yapılan bu yalan haberle ilgili olarak gerekli hukuki işlemler başlatılacak. Bu çirkin iftiraların hesabı yargı önünde ayrı ayrı sorulacaktır."