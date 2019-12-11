Diyarbakırlı karateci Sena Kızılaslan milli takıma davet edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakırlı karateci Sena Kızılaslan milli takıma davet edildi - Son Dakika

Diyarbakırlı karateci Sena Kızılaslan milli takıma davet edildi

6 saat önce

Diyarbakırlı karateci Sena Kızılaslan, Kuzey Makedonya'da düzenlenecek olan Ümit Genç U21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonasında milli takımda yer alacak.

Diyarbakırlı karateci Sena Kızılaslan milli takıma davet edildi, System.String[]

Diyarbakırlı karateci Sena Kızılaslan, Kuzey Makedonya'da düzenlenecek olan Ümit Genç U21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonasında milli takımda yer alacak.

Bağlar Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonasında Bağlar Belediyespor'un sporcusu olarak 54 kilogramda şampiyon olan Kızılaslan, milli takıma davet edildi.

Kuzey Makedonya'da 14-15 Aralık'ta yapılacak Balkan Şampiyonasında Türkiye Ümit Genç U21 takımında yer alacak Kızılaslan ile görev alacak alan Bağlar Belediyespor'un milli antrenörü Ayşe Meryem Yazar, "Sena Kızılaslan inşallah ülkemizi, kentimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edecek. Sonrasında da Avrupa Şampiyonası elemelerine katılacak. Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda da ciddi bir beklenti ve inanca sahibiz." diye konuştu.

Makedonya, Ümit Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:14 Kaynak: AA
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