Diyarbakırlı kızlar, Tokyo Olimpiyatları'nda madalyalara göz dikti - Son Dakika

Diyarbakırlı kızlar, Tokyo Olimpiyatları'nda madalyalara göz dikti

30.03.2021 10:12
Diyarbakırlı kızlar, Tokyo Olimpiyatları'nda madalyalara göz dikti, System.String[]

Türkiye'nin 11 madalya kazandığı Balkan Yürüyüş Şampiyonası'na başarılarıyla damga vuran Diyarbakırlı milli atletler Ayşe Tekdal ve Meryem Bekmez, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye'nin 11 madalya kazandığı Balkan Yürüyüş Şampiyonası'na başarılarıyla damga vuran Diyarbakırlı milli atletler Ayşe Tekdal ve Meryem Bekmez, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, başarılı sporcuları makamında ağırlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Antalya'da 6 ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada birinciliğiyle organizasyon tarihinde büyük kadınlarda altın madalya kazanan ilk Türk sporcu unvanını elde eden Ayşe Tekdal ile kendisine ait Türkiye büyükler ve 23 yaş altı rekorlarını geliştiren Meryem Bekmez, geçtiğimiz yıl pandemi nedeni ile yapılmayan ve bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı. Vali Karaloğlu, ayaklarının tozuyla Diyarbakır'a gelen sporcuları makamında ağırladı.

Vali Karaloğlu: "Onların başarısıyla hem biz hem Türkiye gururlansın istiyoruz"

Sporcuları tebrik ettiğini belirten Vali Münir Karaloğlu, her iki sporcunun da olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi. Vali Karaloğlu, "Bayrağımızı temsil edecekler, milletimizi temsil edecekler. İnşallah onlardan başarı diliyoruz. Olimpiyatlardan madalyalar bekliyoruz. Diyarbakır'da olimpiyatlara katılmaya hak kazanan başka sporcularımız da var. Atıcılıkta Ömer Akgün şuanda olimpiyat kotasını aldı. İnşallah 4'üncü bir sporcuyu da bekliyoruz. Abdulselam İmük de erkekler 20 kilometre yol yürüyüşünde 16 Mayısta Çek Cumhuriyeti'nde yapılacak olan yarışta İnşallah onun da olimpiyat kotasını almasını bekliyoruz. Böylelikle Diyarbakır'dan 4 sporcumuzu inşallah Tokyo'da ülkemizi, milletimizi, bayrağımızı temsil ederken görürüz diye ümit ediyoruz. İnşallah onların başarısıyla hem biz hem Türkiye gururlansın istiyoruz. Yolunuz bahtınız açık olsun" dedi.

Ayşe Tekdal: "Diyarbakır'dan çıkıp dünyada büyük işler başardığım için çok mutluyum"

22 yaşındaki sporcu Ayşe Tekdal, 2016 yılında Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda ikinci olduğunu ifade etti. 2018'de Çin'de dünya şampiyonasında şampiyon olduğunu aktaran Tekdal, "2019'da U23'te Avrupa şampiyonu oldum. Şimdi Balkan Şampiyonası'nda şampiyon oldum. 20 kilometre kadınlarda Türkiye tarihinde bir ilk. İnşallah 2021 olimpiyatlarında da ülkemi en iyi şekilde temsil edip madalya alırım. Gerçekten Diyarbakır'dan çıkıp dünyada büyük işler başardığım için çok mutluyum. İnşallah benden küçük çocuklar da benim yolumdan ilerleyip daha iyisini yaparlar. Ailemin desteğini gördüm. Gecemizi gündüzümüze katıp durmadan aralıksız çalışıyoruz. 24 saat kamplardayız. 12 ayın 10 ayını kamplarda, ailemizden uzakta geçiriyoruz. Böyle başarılar geldikçe de gerçekten buna değdiğine inanıyoruz. Hedefim olimpiyatlarda da madalya kazanmak" diye konuştu.

20 yaşındaki Meryem Bekmez ise 2017 yılında dünya 2'ncisi olduğunu kaydetti. Bekmez, "2018 yılında dünya 2'ncisi oldum. 2019 yılında Avrupa şampiyonu oldum. 2020'de olimpiyat kotasını aldım. Şu an gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Geceli gündüzlü çalışıyoruz. Hedefimiz Tokyo Olimpiyatları'nda madalya almak. Diyarbakır'da böyle bir başarı çıkmasından biz de çok mutlu olduk. Gençler de bizi örnek alıyor" şeklinde konuştu.

Vali Karaloğlu, makamında ağırladığı sporculara çeşitli hediyeler verdi. - DİYARBAKIR

Diyarbakırlı kızlar, Tokyo Olimpiyatları'nda madalyalara göz dikti
Diyarbakırlı kızlar, Tokyo Olimpiyatları'nda madalyalara göz dikti
Diyarbakırlı kızlar, Tokyo Olimpiyatları'nda madalyalara göz dikti
Diyarbakırlı kızlar, Tokyo Olimpiyatları'nda madalyalara göz dikti
Diyarbakırlı kızlar, Tokyo Olimpiyatları'nda madalyalara göz dikti
Diyarbakırlı kızlar, Tokyo Olimpiyatları'nda madalyalara göz dikti
Diyarbakırlı kızlar, Tokyo Olimpiyatları'nda madalyalara göz dikti
Diyarbakırlı kızlar, Tokyo Olimpiyatları'nda madalyalara göz dikti
Diyarbakırlı kızlar, Tokyo Olimpiyatları'nda madalyalara göz dikti

Münir Karaloğlu, Meryem Bekmez, Türkiye, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbakırlı kızlar, Tokyo Olimpiyatları'nda madalyalara göz dikti - Son Dakika Spor


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