Diyarbakırlı kuyumcudan alkışlanacak hareket - Son Dakika

Diyarbakırlı kuyumcudan alkışlanacak hareket

18.03.2021 10:22
Diyarbakırlı kuyumcudan alkışlanacak hareket, System.String[]

Diyarbakır'da 30 yılı aşkın süredir kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel isimli esnaf, zor durumda kalıp manevi değeri yüksek takılarını satan vatandaşın ürünlerini emanet bölümüne alıyor.

Diyarbakır'da 30 yılı aşkın süredir kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel isimli esnaf, zor durumda kalıp manevi değeri yüksek takılarını satan vatandaşın ürünlerini emanet bölümüne alıyor. Örnek esnaf vatandaşlara, sattığı ürünün değeri yükselse bile aldığı parayı getirdiğinde takısını geri alma fırsatı sunuyor. Yüksel, ayrıca belli bir zamandan sonra unutulan emaneti hayır kurumuna bağışlıyor.

Diyarbakırlı kuyumcu Mehmet Yüksel, yaptığı çalışmayla vatandaşların yüreğine dokunuyor. Zor durumda olan vatandaşların takılarını alan Yüksel, sıkıntıda olduğunu anladığı vatandaşların takılarını emanet bölümüne alıp not tutuyor. Yüksel, ürünü satan kişiye, geldiğinde fiyatı yükselmiş olsa bile aynı fiyattan takısını geri veriyor. Dükkanda emanet bölümü yanı sıra unutulan emanetler bölümü de dikkat çekiyor.

"Verdiğimiz parayı bize iade et, al emanetini götür"

Yörenin maddi anlamdaki sıkıntılarından dolayı istemeyerek de olsa böyle bir tablo oluştuğunu belirten kuyumcu Mehmet Yüksel, bazen insanların zor durumda kalabileceğini söyledi. Yüksel, "Alyanslarını, nişan yüzüğünü 20 yıldır takmıştır. Paraya sıkışmış, zor durumda kalmış ve satışa getirdiği zaman ben bunu yapamıyorum. Bana çok dokunuyor. Onu satın almıyorum. Mümkün olana kadar onu emanete alıyorum. Satan kişiye de 'Paran oluştuğu zaman gelin, sizin emanetinizi verelim' diyoruz. Hiçbir fark almıyoruz. Verdiğimiz parayı bize getirdiğini bıraktığı emaneti alabiliyor. Sadece verdiğimiz paranı bize iade et, al emanetini götür. Çok şahit olduğumuz bazı görüntüler oluştu. Örneğin alyansını getirmiş, benim çocuğum hasta, doktora götüreceğim alyansımı bozuyorum diyor. Ben buna katlanamıyorum. Rahatsız oluyorum. Şöyle gördüğünüz gibi, alyanslar, tek taşlar, bunları emanete aldım. 1993'ten beri ticaretle uğraşıyorum, esnafım, bu meslekteyim. Hassas durumdan dolayı ben o ürünleri almıyorum" dedi.

"Belli bir zamandan sonra unutulan emaneti hayır kurumuna bağış yapıyoruz"

Aynı zamanda burada unutulan emanetler bölümünün de olduğunu aktaran Yüksel, "Ya mağazanın önünde ya da içeride para düşürülüyor. Bizim üstümüze parası geçmiş olandır. ya da sonradan fark ettiğimiz, hesaplar yaptıktan sonra fark etmişiz onu hemen emanete alıyoruz. Not alıyoruz, bir gün mutlaka geldiği zaman hatırlatıp parasını iade ederiz. veya unutulan bir şey varsa onu bir şekilde yazarız. Miktarı yüksektir onu belirtmek istemiyorum. Burada böyle acil durumlarda olan bir tablodur. Birde bizde ayrıyeten emanetler vardır. Bunları bir zaman sonra alınmadığında bunu hayır kurumuna bağış yapıyoruz. O kişinin hayratı olsun diye. Öyle bir sistem kurmuşuz. 5 yıldan sonra bir şekilde ulaşamıyoruz. Onun hayrına olsun diye hayır kurumuna bağış yapıyoruz. İnsanlarımız, esnaflarımız bu tür konularda hassas olmalı. Her şey para kazanmak değildir. Bu dünyada örnek bırakacak çok şeyimiz vardır. Bu da bizim için bir örnek teşkil etsin" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakırlı kuyumcudan alkışlanacak hareket
Diyarbakırlı kuyumcudan alkışlanacak hareket
Diyarbakırlı kuyumcudan alkışlanacak hareket
Diyarbakırlı kuyumcudan alkışlanacak hareket
Diyarbakırlı kuyumcudan alkışlanacak hareket
Diyarbakırlı kuyumcudan alkışlanacak hareket

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Diyarbakırlı kuyumcudan alkışlanacak hareket - Son Dakika


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