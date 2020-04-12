Diyarbakırlı mahalli sanatçıdan balkonda 3 dilde konser - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakırlı mahalli sanatçıdan balkonda 3 dilde konser - Son Dakika

Diyarbakırlı mahalli sanatçıdan balkonda 3 dilde konser

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşayan mahalli sanatçı Uğur Kemaş (42) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan komşularına moral olsun diye için balkondan 3 dilde mini konser veriyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşayan mahalli sanatçı Uğur Kemaş (42) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan komşularına moral olsun diye için balkondan 3 dilde mini konser veriyor.

İlçede esnaflık yapan, aynı zamanda 20 yıldır müzikle ilgilenen Kemaş, Çukur Mahallesi'ndeki evinin balkonunda kurduğu ses sistemi ve org eşliğinde Türkçe, Kürtçe ve Zazaca türküler seslendiriyor.

Balkon konseri Kemaş'ın komşularından büyük ilgi görüyor.

Polis ve zabıta ekipleri de şarkılara eşlik ediyor

Evlerinin balkon ve terasına çıkarak alkışlarla şarkılarına eşlik eden sadece Kemaş'ın komşuları değil.

İlçede denetimlerini sürdürürken müzik seslerini duyarak Kemaş'ın evinin önüne gelen polis ve zabıta ekipleri de Kemaş'ın 3 dilde seslendirdiği türkülere eşlik ediyor.

"Komşularıma moral veriyorum"

Kemaş, yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yetkililerin "Evde kal" çağrısına uyduklarını söyledi.

Dünyada etkili olan virüsün yayılmasının önlenmesi için 7'den 70'e herkesin eve kapandığını dile getiren Kemaş, "Birbirimize destek olmamız gereken bir zamanda evimin balkonunda böyle bir program yaparak komşularıma moral veriyorum." dedi.

Kemaş, özlem duyduğu komşuları ile bu vesileyle görüşmüş olduğunu anlatarak, "Bu hastalık yüzünden herkes sağlığı için evinde. 65 yaşında ağabeylerimiz, ablarımız var, onlar evlerinden çıkamıyorlar. Bu iki günlük yasak süresince ben de balkonda, komşularım stres atsın diye, onlara böyle güzel parçalar okuyorum. Komşularımız benimle birlikte eğleniyorlar." diye konuştu.

İlçede 20 yıldır düğünlerde türküler seslendirdiğini aktaran Kemaş, bu zorlu süreçte de komşularını eğlendirmek için evinin balkonunda mini konser vermeye devam edeceğini kaydetti.

Kemaş, komşularından istek parça da aldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ülkemiz koronavirüs ile mücadele ediyor. Allah inşallah ülkemizi bu hastalıktan bir an önce kurtarır ve önümüzde daha güzel günlerimiz olur. Ülkemiz büyük badireler atlatıyor. Siz yeter ki yetkililere kulak verin, evde kalın, evden çıkmayın. Ben eskiden düğünlerde olduğu gibi şimdi de balkondan insanları eğlendirmeye devam edeceğim."

Öte yandan polis ekipleri Kemaş'a vatandaşa moral verdiği için, yaptıkları anons ile teşekkür etti

Diyarbakırlı mahalli sanatçıdan balkonda 3 dilde konser

Diyarbakır, Çermik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 06:06 Kaynak: AA

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