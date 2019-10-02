Diyarbakırlı Merve, Belçika'dan üçüncülükle döndü

Diyarbakırlı kick boksçu Merve Kalemli, Belçika'da yapılan Avrupa Kick Boks Kupası büyük bayanlar kategorisinde üçüncü oldu.

27-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen müsabakalara milli takım adına katılan Diyarbakırlı Merve Kalemli, büyük bayanlar kategorisinde mindere çıktı. Ertaşspor Kulübü sporcusu olan Merve, önemli rakiplerini geride bırakarak, bronz madalya elde etti. Ertaşspor Kulübü Antrenörü Ufuk İbrahim Ertaş, Belçika'da gerçekleşen müsabakaların bir hayli zorlu geçtiğini söyledi. Ertaş, milli takım adına müsabakalara katılan ve 50 kiloda mindere çıkan Merve'nin üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attığını belirtti. Ertaş, dünyanın en iyi sporcularının yer aldığı müsabakalarda elde edilen derecenin çok önemli olduğunu kaydetti. Ertaş, şöyle dedi:

"Belçika'da yapılan Avrupa Kick Boks Kupasında, Merve milli takım adına yarışmalara katıldı. Büyük bayanlar kategorisinde mindere çıkan sporcumuz, 50 kiloda yarıştı. Bir birinden güçlü isimlerin yer aldığı müsabakalarda Merve üçüncü oldu. Final maçına çıkacağını tahmin ettiğimiz sporcumuz üçüncülükle yetindi. Ama elde edilen derece bizim için çok önemlidir. İnşallah bu başarı, gelecek müsabakalara ışık tutar ve sporcumuzun daha büyük dereceler elde etmesini sağlar. Ayrıca beden eğitimi yüksek okulu öğrencisi olan Merve'yi elde ettiği dereceden dolayı kutluyorum."

ANTALYA'DA ŞAMPİYONA VAR

Ertaş, 27 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de Kick Boks Dünya Şampiyonasının yapılacağını belirterek, " Antalya'da çok büyük bir organizasyon olacak. Bu organizasyona bir sporcu ile katılacağız. Hedefimiz bu şampiyonada iyi bir derece elde edip, elde ettiğimiz başarılara bir yenisini daha eklemektir. Hazırlıklarımızı da bu yönde sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı ara vermeden devam ettireceğiz" dedi.

Ertaş, kendilerine her türlü desteği veren ve her zaman yanlarında olan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeoğlu'na ve Diyarbakır Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Mehmet Demir'e teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

(Mehmet Çakan/İHA)