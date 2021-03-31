Diyarbakırlı milli sporcu Ömer Akgün ağabeyinin antrenörlüğünde Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor

Erkeklerde havalı tüfek kategorisinde olimpiyat kotasına ulaşan ilk milli sporcu unvanına sahip Diyarbakırlı Ömer Akgün, ağabeyinin antrenörlüğünde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor.

Ailesinde bir çoğu şampiyon 13 atıcı bulunan ve ağabeylerine özenerek 25 yıl önce başladığı atıcılık sporunda Türkiye'de düzenlenen çeşitli turnuvalarda 104 kez dereceye giren Akgün, Bakü 2017 İslami Dayanışma Oyunları'nda altın ve bronz madalya kazandı. Müsabakalarda 19 kez Türkiye rekoru kıran 39 yaşındaki Akgün, Dünya Şampiyonası'nda dördüncü oldu.

Akgün, Polonya'da katıldığı Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 630.1 puanla hem Türkiye rekoru kırdı hem de erkeklerde havalı tüfek kategorisinde olimpiyat kotasına ulaşan ilk milli sporcu unvanını aldı.

Branşında büyük başarılar elde eden Akgün, olimpiyatlarda kategorisinde madalya kazanan ilk Türk sporcu olmak için Seyranteye Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdürüyor.

"En büyük hedefim olimpiyatta İstiklal Marşı'mızı okutmak"

Milli Sporcu Akgün, AA muhabirine, özenerek başladığı bu sporda başarılı olmak için büyük çaba gösterdiğini belirterek, bu sayede katıldığı müsabakalarda 104 madalya kazandığını, 2011 yılından beri de milli takımda olduğunu söyledi.

52 kez milli takımda yarıştığını ifade eden Akgün, erkeklerde havalı tüfek kategorisinde olimpiyat kotasına ulaşan ilk milli sporcu unvanını kazanmaktan gurur duyduğunu aktardı.

Akgün, Türk spor tarihinde tüfek branşında bir ilki gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Daha önce de atıcılıkta olimpiyata giden oldu ama kota olarak değil. Ülke kota alamadığı için olimpiyat komitesinin verdiği davetiye ile giden sporcular oldu. Ben bunu kota alarak başardım. En büyük hedefim olimpiyatta İstiklal Marşı'mızı okutmak. Hedefim madalya almak." değerlendirmesinde bulundu.

"Ailemiz, ilimiz, ülkemiz adına gurur verici"

Antrenörü ve ağabeyi Abdurrahman Akgün de kardeşinin olimpiyata katılacak olmasının önemine işaret ederek, bu başarıyı elde etmek için yoğun çalıştıklarını belirtti.

Akgün, "Cumhuriyet tarihinde alınmış ilk kota. Bu da ailemize ilimize nasip oldu. Kotayı alması ile gözlerim doldu. Büyük bir sevinç. Ailemiz, ilimiz, ülkemiz adına gurur verici. İnşallah olimpiyatlarda ay yıldızlı bayrağımızı gökyüzünde dalgalandırırız." diye konuştu.

Öte yandan Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yabancı ülkelerden seyirci alınmadan gerçekleştirileceği açıklanan 32. Yaz Olimpiyatları'na Türk sporcuların kota alma süreci devam ediyor.