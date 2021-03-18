Diyarbakırlı minikler Çanakkale şehitlerini andı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kreşlerde eğitim gören minikler, düzenlenen etkinliklerle 18 Mart Çanakkale Zaferini kutlayıp şehitleri andı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesindeki kreşlerde eğitim gören 4 - 6 yaş arası minikler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Sümerpark Ortak Yaşam Alanında bulunan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğündeki gösteri salonunda düzenlenen etkinliğe Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız, birim amirleri, kreş öğrencileri ve aileleri katıldı.

Şehitlerin anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten 'Neden Ağlıyorsun Çanakkale' şiiri okundu. Ardından Çocuk Şube Müdürlüğünün hazırladığı, Çanakkale Savaşını anlatan 'Fatma Ana ve Oğlu' drama gösterisi sahnelendi.

Çocuk Şube Müdürlüğü öğrencilerinden Mert Hasan Ülgen, Arif Nihat Asya'nın Bayrak adlı şiirini seslendirdiği etkinlik, Güzel Sanatlar Lisesi korusu Çanakkale ile ilgili şarkılar seslendirdi. Etkinlik, Mert Hasan Ülgen'in İstiklal Marşının on kıtasını ezbere okumasıyla sona erdi. - DİYARBAKIR