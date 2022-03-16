Diyarbakırlı öğrenciler Çanakkale Zaferi Anma Töreni'ne katılacak - Son Dakika
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Diyarbakırlı öğrenciler Çanakkale Zaferi Anma Töreni'ne katılacak

16.03.2022 14:52
Diyarbakırlı öğrenciler Çanakkale Zaferi Anma Töreni'ne katılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, akademi liselerde eğitim gören 500 öğrenciyi 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Töreni'ne katılmak üzere Çanakkale'ye uğurladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, akademi liselerde eğitim gören 500 öğrenciyi 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Töreni'ne katılmak üzere Çanakkale'ye uğurladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakırlı gençlerin, vatan müdafaasında Çanakkale geçilmez destanının yazıldığı yerleri görmeleri ve anma törenine katılmaları için Çanakkale gezisi düzenledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına düzenlenen törene katılmak üzere Sur, Ali Gaffar Okkan, Dicle, Hani Hatuniye, Silvan El Cezeri ve Bismil Ahmedi Hani akademi liselerinde eğitim gören 500 öğrenciyi Çanakkale'ye gönderdi.

Merkez Bilgievi'nde toplanan öğrenciler, hazırlıklarını tamamlayarak servis araçlarıyla yola çıktı.

2 gün boyunca Çanakkkale'de kalacak olan öğrenciler, eğitmenleri eşliğinde Şehitler Abidesi, Alçıtepe Hastane Müzesi, Şahindere Şehitliği, Mecidiye Tabyaları, Seyit Onbaşı Anıtı, 57 Piyade Alayı Şehitliği gezecek.

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Kaynak: AA

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