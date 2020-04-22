Diyarbakırlı öğrenciler

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklardan bir grup 4. sınıf öğrencisi öğretmenlerinin önerisi ile canlı portre oldu.

Merkez Yenişehir ilçesi Mehmetçik İlkokulunda sınıf öğretmeni Sezgin Aslan İnanç (39), koronavirüs ile mücadele nedeniyle evde kalan 4. sınıf öğrencilerinin hayal gücünü geliştirmek evde kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak için çeşitli etkinlikler uyguluyor.

Öğrencilerine uzaktan eğitim vermenin, verdiği ödevleri kontrol etmenin yanı sıra onların evde moral ve motivasyonunu yükseltmek isteyen İnanç, bu kapsamda öğrencilerinden okuduğu hikaye kitaplarını seslendirmelerini, evde annelerine yardım ederek, iş bölümü yapmalarını istedi.

Öğrencilerini her hafta farklı bir etkinlikle buluşturan İnanç, son olarak öğrencilerinden tarihi kişiliklerin portresini ya da bir tabloyu canlandırmalarını istedi.

Çalışma kapsamında öğrenciler devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet, tıp adamı, astronom, yazar ve filozof İbni Sina ile Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin portresini canlandırdı.

Makyaj ve kostümlerle özel hazırlanan çocuklar çektirdikleri fotoğraf ve görüntüleri öğretmenlerine gönderdi.

Öğrencilerin fotoğraf ve görüntülere yansıyan değişimi ilgi gördü.

"Farklı bir yeteneklerini ortaya çıkardılar"

Öğretmen İnanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreçte öğrencilerin derslerinden geri kalmaması ve evde sıkılmaması için hem eğitim verdiğini hem de yararlı etkinlikler planladığını söyledi.

Yaptırdığı son etkinlikte işledikleri derslerde isimleri geçen tarihe mal olan önemli kişilerin portresini canlandırmalarını istediğini aktaran İnanç, öğrencilerin bu fikri heyecanla karşıladığını belirtti.

Öğrencilerinden önce canlandıracakları karakterleri araştırmalarını istediğini anlatan İnanç, "Araştırırken de büyük bir keyif aldılar. Bilmediklerini öğrenmiş oldular." dedi.

"Öğrencilerim, Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, İbni Sina, Yunus Emre'yi canlandırdı. Hepsi birbirinden güzeldi. Farklı bir yeteneklerini ortaya çıkardılar. Onların bu yönünü de görmek beni de mutlu etti." ifadelerini kullanan İnanç, etkinliklerin süreceğini aktardı.

Öğrencilerden Esilla Taşhan, koronavirüs ile mücadele edilen bugünlerde evde kaliteli vakit geçirmek için öğretmeninin verdiği etkinliği gerçekleştirmekten heyecan duyduğunu belirtti.

Ali Enes Batur, bu etkinlikten çok zevk aldığını kaydetti.