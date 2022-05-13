Diyarbakırlı öğrenciler "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"ni gezdi - Son Dakika
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Diyarbakırlı öğrenciler "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"ni gezdi

13.05.2022 13:24
Diyarbakırlı öğrenciler "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"ni gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitimlerini sürdüren Bilgievi ve Akademi Lise öğrencileri "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"ni gezdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitimlerini sürdüren Bilgievi ve Akademi Lise öğrencileri "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"ni gezdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Bilgievi ve Akademi Lise öğrencileri, tahsis edilen araçlarla eğitim yuvalarından alınarak eğitmenleri eşliğinde Keçi Burcu'ndaki sergiyi gezdi.

El Cezeri'nin makinelerinin eş ölçekte, aynı malzeme ve teknikle üretildiği, İslam aliminin yol göstericiliğinden yola çıkarak yapılmış "Filli Su Saati", "Yılan Mekanizması", "Çocuklu Otomatik Lavabo" ve "Kan Ölçme Otomatı" gibi 25 ürünün prototipinin yer aldığı sergide rehberler, öğrencileri bilgilendirdi.

Öğrencilerinden Ravza Demir, serginin öğrencilerin gelişimine katkı sunduğunu söyledi.

Cezeri'nin eserlerinin merak uyandırdığını ifade eden Demir, "Sergiye geldiğim için çok mutluyum, El-Cezeri'nin hayatı hakkında bilgi sahibi oldum, eserlerini çok beğendim, Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Hakan Girgin ise daha önce makinelerle ilgili araştırma yaptığı ve bunları yakından görmenin büyük bir mutluluk olduğunu aktardı.

Sergi 18 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Yılan, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakırlı öğrenciler 'Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi'ni gezdi - Son Dakika


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