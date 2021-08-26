Diyarbakırlı öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan Millet Kütüphanesi'ni gezdi - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise'de öğrenim gören 1000 öğrenci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan Millet Kütüphanesi'ni gezdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise'de ücretsiz eğitim alan öğrencilere yönelik temel dersler dışında kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının "Uyanış gençlik projesi" kapsamında öğrenciler, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerleşkesinde bulunan Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Öğrenciler, kütüphanedeki kitapları inceleyip kütüphane hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Düzenlenen etkinlikte memnun kalan öğrenciler, Vali Münir Karaloğlu'na teşekkür etti.