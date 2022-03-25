Diyarbakırlı öğrenciler dönem sonu gösteri programı hazırladı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kreş ve Gündüz Bakım Evindeki öğrenciler için dönem sonu gösteri programı hazırladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, çocukların hem zihinsel hem de fiziksel gelişimine katkı sunmak amacıyla etkinlikler düzenliyor.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, 450 Evler Kreş ve Gündüz Bakım Evinde eğitim alan öğrenciler, eğitmenlerin eşliğinde dönem sonu gösterisi sahneledi.

Etkinlikte öğrenciler ilahiler söyledi, ritim, jimnastik, halk oyunları ve davul gösterisi yaparak hünerlerini sergiledi.

Genel Sekreter Yardımcıları Vedat Güngör ile Ercan Bircan, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Hayrullah Akyıldız ve veliler katıldığı program, illüzyon gösterisinin ardından sona erdi.